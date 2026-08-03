PP señala que Diputación "rechazó" medidas incluidas en el 'Programa Sevilla de 100': "Las ha metido de tapadillo"

Imagen del portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Martín Torres - PP SEVILLA

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha destacado la puesta en marcha del programa 'Sevilla de Cien' y ha puesto en valor que "muchas de las medidas que se recogen fueron previamente iniciativas presentadas por el PP en diferentes sesiones plenarias y rechazadas por el PSOE".

En una nota de prensa remitida por la formación, Martín ha señalado que "lo importante es que los pueblos contarán ahora con más recursos con la incorporación de medidas que ya planteamos como necesarias, aunque, el señor Fernández, lo haga ahora de tapadillo".

En esta línea, ha recordado que el Partido Popular "ya insistió" en la necesidad de ampliar los recursos para el Programa de Exclusión Social; en una línea específica de financiación para los caminos rurales; en la importancia de "facilitar" la cofinanciación de proyectos europeos para que ningún municipio perdiera oportunidades por falta de fondos propios; o en la adquisición y el traslado de la sede del Consorcio del Huesna a Utrera, entre otras cuestiones.

Por otro lado, el portavoz popular ha subrayado que "no podemos olvidar que hay otras cuestiones importantes que siguen estando encima de la mesa". Asimismo, ha destacado la necesidad de un plan extraordinario que permita a los ayuntamientos afrontar el incremento del coste de las obras ya adjudicadas en otros planes provinciales; la financiación a programas ordinarios de inversiones municipales sigue siendo "insuficiente"; la creación de una línea específica para la retirada del amianto, entre otros asuntos.

Ante esta situación, el portavoz del PP en la administración provincial ha pedido a Javier Fernández que "estudie y evalúe" el mecanismo para poder atender "cuanto antes y de manera eficaz" las demandas "reales" de los municipios de la provincia de Sevilla.