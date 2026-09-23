El PP-A señala a la oposición por "incendiar la convivencia" tras la protesta estudiantil en el acto de la UPO

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 23 septiembre 2026 14:53
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SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario popular en Andalucía, Toni Martín, ha expresado su rechazo a la protesta estudiantil que provocó la suspensión del acto oficial de inicio del curso académico en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), con la presencia del consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela.

"No es otra cosa que el sanchismo en España y el monterismo en Andalucía. Van a consistir en salir de casa con una lata de gasolina y con un mechero dispuestos a incendiar la sociedad, a incendiar las instituciones, a incendiar la convivencia", ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento.

Martín ha señalado que los estudiantes "impidieron expresarse libremente" al consejero. "Piensan que reventando España y reventando Andalucía, tienen alguna posibilidad de sobrevivir políticamente", ha subrayado en referencia a la oposición.

Por su parte, Paradela ha lamentado que el grupo de estudiantes haya "reventado" el acto "sin escuchar ni mi discurso ni el del rector". En declaraciones a Europa Press, Jorge Paradela --"de natural tranquilo"-- ha reconocido que lo sucedido ha sido "ingrato" y ha dejado "deslucido" un acto, ante todo, "solemne e institucional".

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