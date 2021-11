El PP de Sevilla aboga por un "frente común" para pedir una "rectificación" del reparto de fondos contra la pobreza

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular (PP) de Sevilla, Virginia Pérez, ha pedido este miércoles un "frente común" entre todos los partidos de la provincia para "reclamar conjuntamente" al Gobierno de Pedro Sánchez que "rectifique" el reparto de los fondos contra la pobreza para incluir a Sevilla capital.

Así lo ha reclamado, a través de una nota de prensa, en relación a la concesión de los 110 millones de euros de los fondos de recuperación Next Generation de la Unión Europea para reducir las desigualdades acentuadas por la pandemia de la Covid-19, un reparto que corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mediante una concesión directa y en el que Andalucía no recibirá fondos porque, según ha sostenido el Ejecutivo central en respuesta a las críticas del Gobierno andaluz, la comunidad no habría presentado proyectos.

"La decisión perjudica gravemente a Sevilla, la ciudad que cuenta con seis de los quince barrios con menor renta neta anual por habitante de España", ha apuntado el PP en una nota de prensa, entre ellos, y de manera muy destacada, se encuentran el Polígono Sur y Los Pajaritos, que un año más repiten como los barrios más pobres según el informe anual del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Respecto a los municipios de más de 20.000 habitantes, la provincia hispalense también aparece en la lista de aquellos con menor renta neta media anual. Los Palacios y Villafranca, Lebrija, Coria del Río y Lebrija son algunas de las localidades que figuran en el citado informe del INE.

Ante esta situación, la presidenta provincial del PP se ha sumado a las críticas del Gobierno de Juanma Moreno por los "agravios" que suponen este tipo de decisiones para la provincia, por lo que Virginia Pérez ha pedido una "rectificación" que suponga la inclusión de la provincia en dichos fondos.

En esta línea, la presidenta popular ha hecho un llamamiento al resto de las formaciones políticas para crear un "frente común" con el que solicitar al Gobierno central esta rectificación ante un "asunto que no entiende de ideologías o colores políticos. Todos somos conocedores de las duras situaciones económicas que existen en estos barrios", ha subrayado.

Pérez ha defendido la necesidad de este frente común entre partidos apoyándose en las críticas del Comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, que ha transmitido su "descontento" mediante una carta dirigida al delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández.