PP Sevilla acusa a la Diputación de bloquear la continuidad del IES Híspalis y pide asegurar su oferta educativa

La portavoz adjunta de Grupo popular, Gloria Guillén, durante el pleno de la Diputación de Sevilla celebrado este jueves, 26 de febrero. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha preguntado este jueves durante el Pleno de la Diputación al presidente, Javier Fernández, sobre la renovación del convenio que "ha permitido hasta ahora" la continuidad del IES Híspalis, ubicado en el barrio Pino Montano. Todo ello, en el marco de la polémica que ha tenido lugar en los últimos días por el posible cierre del centro, tras el anuncio de la ampliación y renovación del Complejo educativo Pino Montano, ubicado en el mismo edificio.

"Exigimos transparencia, lealtad institucional y una solución inmediata que garantice la continuidad de la oferta educativa en Pino Montano", ha pedido en una nota emitida por el grupo la portavoz adjunta de Grupo popular, Gloria Guillén, al tiempo que ha expresado que "la solución está en manos del señor Fernández", pues, asegura, "si la Diputación de Sevilla firma el convenio --de colaboración entre ambas instituciones--, el lunes estaría disponible la matriculación en el Híspalis".

Además, ha advertido de que la Diputación "está intentando trasladar a la Junta de Andalucía la responsabilidad del cierre del centro cuando la decisión de no renovar el convenio depende exclusivamente de la institución provincial".

"La pregunta es muy clara: ¿por qué no se renueva el convenio? Si existe voluntad política, el instituto puede seguir funcionando con normalidad", ha subrayado Guillén.

Cabe destacar que precisamente durante la jornada, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha defendido el papel de la Junta de Andalucía en "dar solución" al alumnado del IES Híspalis de Sevilla ante el posible cierre del centro de cara al próximo curso y ha asegurado que "no es un problema que ha generado la Junta". La consejera ha enmarcado que es la Diputación "quien ha dicho que no quiere continuar con el convenio de colaboración".

Por su parte, el diputado provincial de Empleado Público, Francisco José Toajas, resaltaba este miércoles que "no merece la pena seguir invirtiendo" en labores de reparación del edificio y abría la posibilidad de "incluir dentro del nuevo proyecto un espacio para la construcción de un nuevo instituto" en colaboración con la Junta, misma vez que depositaba sobre esta última la decisión de "cerrar o no" el centro.

En este sentido, Guillén ha criticado las afirmaciones realizadas por la Diputación. "No se puede intentar confundir a la opinión pública con anuncios que no existen", ha afirmado. "La Diputación no está contando la verdad a las familias, al profesorado y a los alumnos del barrio. Es un ataque a la Educación pública de la provincia de Sevilla", ha concluido.