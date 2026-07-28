El PP de Sevilla acusa al Gobierno de acumular la "paralización" de la AP-4, A-49 y SE-40 "en el cajón de los olvidos"

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, en una rueda de prensa del partido. - PARTIDO POPULAR

SEVILLA 28 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular (PP) de Sevilla ha criticado que el gobierno de Pedro Sánchez "promete y no cumple" con obras de "vital importancia" para la provincia como la ampliación de la AP-4, A-49 y SE-40, que según han apuntado, se encuentran "paralizadas y acumuladas en el cajón de los olvidos".

En una nota de prensa remitida por el partido, el presidente los populares de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha subrayado que el Partido Socialista (PSOE) ha aplazado hasta la siguiente legislatura un 93 por ciento de los 4.310 millones de euros obtenidos para la financiación de diez infraestructuras de manera que, según ha valorado, "continúa prometiendo y anunciando obras que no se materializan".

En este sentido, ha expuesto que el retraso en la apertura del tercer carril de la AP-4 hasta el "plazo inasumible" de 2033 ha evidenciado la "falta de pretensiones" del Gobierno central de "resolver los problemas reales" de los ciudadanos.

Asimismo, ha destacado la "promesa paralizada" de la construcción del tercer carril de la A-49, a pesar de que aliviaría los frecuentes atascos en la conexión entre Sevilla y Huelva, así como que el Gobierno ha "desoído reiteradamente" las alegaciones al futuro puente de Dos Hermanas y Coria del Río, en el proyecto de los cuatros tramos de la SE-40 que aún quedan por ejecutar.

Igualmente, la formación 'popular' ha enfatizado "otros trabajos paralizados" como los del puente del Centenario que, según Ricardo Sánchez, han servido para "llenar los bolsillos" de los socialistas, a la vez que ha augurado que la futura conexión entre la Estación de Santa Justa y el Aeropuerto hispalense no logrará su operatividad antes de 2030, dados los plazos establecidos.

En suma, el presidente del PP de Sevilla ha exigido al Gobierno que "cumpla con la provincia y deje de engañar a los sevillanos", al mismo tiempo que ha pedido al PSOE de Sevilla que "deje de mirar hacia otro lado" y exija a sus homólogos del Congreso las infraestructuras que "merece y necesita Sevilla".