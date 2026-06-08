El PP de Sevilla advierte de retrasos y una "chapuza" en la reparación en la carretera Arahal-Carmona tras las borrascas

Carretera Arahal-Carmona tras el paso de las borrascas en la provincia de Sevilla - PP

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla en la Diputación provincial ha calificado de "chapuza" la actuación realizada por parte de la administración provincial en la carretera Arahal- Carmona (SE-4108).

Según ha detallado el conjunto en una nota de prensa, la carretera fue cortada al tráfico rodado hace ocho meses "debido a los importantes daños que presentaba como consecuencia del paso del tren de borrascas durante este otoño e invierno".

"A pesar de que la administración provincial incluyó esta carretera como obra emergencia, lo cierto es que durante muchos meses no se hizo nada y ha permanecido cerrada al tráfico sin que se estuviese realizando actuación alguna", han incidido los populares.

Así, han lamentado que "no se ha informado de calendario de actuación ni sobre las características de las propias obras", misma vez que han advertido de que "la carretera presenta importantes irregularidades en la que se han limitado a rellenar grietas y los arcenes están sin acabar".

Los populares han remarcado que la SE-4180, antes de ser incluida como obra de reparación urgente, ya se añadía en la tercera fase del PIT 25-26, con obra programada para 2027, y se le asignaba un presupuesto 900.000 euros para el arreglo de 6,9 kilómetros.