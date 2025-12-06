El PP de Sevilla advierte de "riesgos para la convivencia democrática" en el 47 aniversario de la Constitución

Acto del PP con motivo del aniversario de la Carta Magna - PP

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha señalado este sábado que, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está dinamitando la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, rompiendo los principios de igualdad, unidad y respeto que han sostenido nuestro país durante 47 años". Las declaraciones se han realizado durante un acto del PP con motivo del aniversario de la Carta Magna, en el que también participó el vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo.

Según ha enmarcado el partido en una nota, Sánchez ha indicado que la Constitución ha sido "el mayor ejercicio de responsabilidad colectiva de nuestra historia reciente" y que gracias a ella se ha construido "un país moderno, plural y libre, unido en torno a valores compartidos por la gran mayoría de los españoles". No obstante, el presidente provincial afirmó que este consenso está hoy en riesgo debido a "un Gobierno que utiliza el marco constitucional como moneda de cambio para mantenerse en el poder".

El líder del PP provincial ha advertido de que el Ejecutivo "levanta muros ideológicos entre los ciudadanos, poniendo en riesgo la igualdad entre españoles y rompiendo la solidaridad territorial que fija nuestro marco democrático". Según su valoración, "beneficia a quienes le sostienen mediante chantajes políticos, mientras desprotege a los territorios con menos recursos y erosiona la cohesión nacional".

Frente a esta situación, Ricardo Sánchez ha reivindicado la vigencia plena de la Constitución y destacó su papel como garante de la concordia, la legalidad y los derechos de los ciudadanos. "La lealtad a la Constitución no es una postura política, sino un deber con todos los ciudadanos", afirmó, reiterando que el Partido Popular seguirá defendiendo "el espíritu, la letra y los derechos que garantiza".