El PP de Sevilla afirma que Montero "no cree" en Andalucía: "de lo contrario, habría dejado su acta en el Congreso"

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha afirmado que "María Jesús Montero --la secretaria general del PSOE-A y candidata a las elecciones del 17M-- no cree en Andalucía, de lo contrario ya habría dejado su acta en el Congreso de los Diputados".

"Montero se escuda para no dejar su acta en que, según ella misma ha explicado, si lo hiciera perdería su derecho a que reserven su plaza como funcionaria en el Servicio Andaluz de Salud: una afirmación totalmente falsa", ha señalado Ricardo Sánchez en un comunicado.

Al respecto, Montero "vuelve a engañar a todos los andaluces descaradamente", ya que el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado "si contempla, para no perder la plaza, la participación en procesos electorales marcando unos plazos totalmente compatibles", abunda el presidente provincial de los populares.

"¿Por qué se resiste a dimitir en el Congreso?", ha insistido el máximos responsable del PP de Sevilla, al tiempo que ha señalado que Montero "quiere tener un pie y medio en Madrid. Porque viene a hacer un paripé y a irse de vuelta el día después de las elecciones, cuando la castiguen los andaluces".

Además, "no podemos olvidar que si deja su escaño en el Congreso, sí perdería el aforamiento, algo que quizás vea como un temor, teniendo en cuenta el desfile de socialistas por los banquillos y las últimas publicaciones sobre la SEPI, ente dependiente de su ministerio".

Así, Ricardo Sánchez ha recalcado que la candidata socialistas en los comicios autonómicos "está demostrando que no cree en Andalucía, su apuesta sigue siendo Pedro Sánchez". "El teatrillo de Montero tiene fecha de caducidad y esa es el 17 de mayo, con la celebración de las elecciones andaluzas".

