PP de Sevilla alerta de un fin de semana "negro" de botellonas en plena pandemia y pide a Espadas medidas "contundentes"

SEVILLA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha alertado este domingo de un fin de semana "negro" de botellonas en distintos barrios de la ciudad en plena pandemia y ha exigido al alcalde, Juan Espadas (PSOE), medidas de seguridad "contundentes".

En un comunicado, el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, dice que son "numerosas" las quejas vecinales, también a través de las redes sociales, puesto que a lo largo del fin de semana asegura que se han celebrado concentraciones de jóvenes en Sevilla Este, Alcosa, Santa Clara, Nervión y en las calles Fray Juan Pérez y Fray Francisco Pareja, entre otras.

En el caso concreto de Sevilla Este y Alcosa, "se celebran a diario desde los miércoles y el domingo, precisamente, había más de 60 coches en la zona en la que se estaba realizando el botellón", agrega.

En su opinión, las concentraciones de jóvenes se producen en algunos barrios también entre semana, entre las 18,00 y las 22,00 horas, provocando molestias a los vecinos por el ruido que causan. Se da la circunstancia, además, en esta situación de pandemia, que estos jóvenes no llevan mascarillas, con el riesgo de contagio que ello comporta para ellos mismos y su entorno.

A todo se une la "nula presencia" de Policía Local, la "inexistencia" de la policía de barrio, a pesar de que el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Cabrera (PSOE), "afirma repetidas veces que existe la policía de barrio en todos los barrios de Sevilla", y la "dificultad" de los ciudadanos para ser atendidos en el teléfono de la Local, el 092, ya que "los vecinos se quejan de que llaman y no son atendidos".

Pérez recuerda que el PP alerta desde diciembre del problema en el 092, a raíz de las "denuncias vecinales recibidas" en las que manifiestan la imposibilidad de contactar con el 092, más grave si cabe ahora por la pandemia.

El portavoz del Partido Popular lamenta que "genera indefensión y frustración entre los vecinos ver que su Policía Local no puede responder a sus demandas porque su plantilla está bajo mínimos, con un alcalde que será responsable de haber perdido 400 policías locales en dos mandatos". "Los ciudadanos no entienden que el 092 no les atienda sus denuncias pero que sí acudan a las llamadas de Cabrera cuando tiene un problema con la reserva de un restaurante", añade.

Por ello, Beltrán Pérez pide al alcalde medidas "contundentes e inmediatas", recuerda que en la ciudad "faltan 400 plazas de Policía Local" y exige al alcalde que se ponga a trabajar ya en la convocatoria de las 170 plazas adicionales que, a propuesta del PP, fueron promovidas en el Pleno de octubre, propuesta apoyada por el gobierno local del PSOE.

"Nos preocupa mucho que Espadas no haya captado la urgencia de un problema que va a ir a peor en los próximos años, cuando, además, se vayan jubilando efectivos que no van a encontrar reemplazo", advierte Pérez, por ello exige que se refuercen las medidas de vigilancia y de seguridad. "La seguridad no puede seguir siendo otra de las grandes asignaturas pendientes de Espadas. El servicio del 092 debe restructurarse conforme a las necesidades de comunicación del siglo XXI", insiste.

"Los vecinos no tienen por qué pagar las consecuencias de la dejación de funciones de Espadas y tiene dos opciones: O seguir sin reconocer el problema y acusar al PP de alarmismo, o bien adoptar las medidas necesarias para evitar que se recrudezcan los problemas de seguridad en la ciudad", concluye Beltrán Pérez.