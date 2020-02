PP Sevilla alerta de "otras 300 facturas sin pagar" en el IMD, por 900.000 euros, por la "irresponsabilidad de Espadas"

Publicado 05/02/2020 16:39:33 CET

SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Ignacio Flores, ha alertado de que el consejo de gobierno del Instituto Municipal de Deportes (IMD) abordará el jueves la existencia de "otras 301 facturas nuevas sin pagar o reconocimientos de crédito por un importe total de 887.420,99 euros".

En rueda de prensa, Flores ha expuesto que se trata de facturas que hacen referencia principalmente a suministros o mantenimiento de instalaciones y advierte de que el interventor ha "alertado" de la situación.

Ha mostrado su preocupación por el número total de facturas que haya "sin pagar en los cajones del IMD" y llama la atención sobre que, de los 26 puntos que trata el consejo del Instituto de Deportes, "todos, exceptuando dos, son para pagos de facturas atrasadas". Considera que esto es "realmente vergonzoso y surrealista, ya que si había dinero y presupuesto no se entiende por qué no se paga en tiempo y forma".

En un comunicado, ha detallado que "no es la primera vez que el PP advierte de la existencia de facturas sin pagar así como el retraso en periodo de pago a los proveedores, lo que está viene siendo la práctica habitual del PSOE".

En este sentido, el concejal popular ha culpado de la situación a "la nefasta gestión y falta de impulso político del alcalde, Juan Espadas (PSOE), que está más preocupado por otros asuntos que por el buen funcionamiento del IMD y del Ayuntamiento". "Le preocupa más su futuro que los problemas de la ciudad, que pagar en tiempo y forma a las empresas y que gestionar de manera eficaz y eficiente las empresas y el Ayuntamiento", señala.

Ha indicado que "Espadas está guardando las facturas en un cajón como hacía el exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín para que ya paguen los que siguientes en gobernar".

"Espadas es el máximo responsable político de que la administración municipal funcione bien. Espadas no debe olvidarse que es el alcalde de la ciudad y ya es hora de que asuma su responsabilidad y gestione. Ya está bien de echar las culpa a los demás", ha manifestado Flores.

Además, el concejal popular ha destacado que "se está produciendo un

retraso flagrante en el periodo legal para el pago a proveedores en el IMD". "Espadas está incumpliendo el plazo legal de 30 días", afirma. Así, indica que durante 2019 "todos los meses se ha incumplido la ley y se ha llegado incluso a tardar más de 100 días en pagar a las empresas en el IMD". "En 2019, de media en el IMD, se ha estado pagando a las empresas a los 70 días", añade.

Asegura que hay "muchas empresas en riesgo por el retraso en los pagos por culpa de Espadas, ya que no ha pagado antes las facturas porque no ha querido no porque no hubiera dinero". En este sentido, el concejal popular ha reiterado que "la gestión administrativa de Espadas es irresponsable y negligente, está incumpliendo la ley al hacer contrataciones verbales, incumple el periodo legal para el pago a proveedores, hace caso omiso a las consideraciones del interventor y hay que usar dinero del presupuesto de 2020 para pagar facturas atrasadas".

Flores ha incidido en que, "de momento, el presupuesto de este año ya

empieza con casi un millón de euros menos, que no se le paga en tiempo a

empresas que, por esos, impagos pueden cerrar". "¿Qué pasaría si un

contribuyente no paga sus impuestos en tiempo? Que el Ayuntamiento lo

asfixia a multas y requerimientos, pero a Espadas no le pasa nada", reitera.