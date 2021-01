El PP de Sevilla critica los 2,6 millones del 'Respira' "sin resolver alegaciones ni aprobar el Plan de Movilidad"

SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha criticado las "prisas" del alcalde, el socialista Juan Espadas, y el gasto de 2,6 millones en el presupuesto para implantar el Plan Respira, "cuando ni siquiera está aprobado el Plan de Movilidad".

En un comunicado, Pérez ha destacado que el pasado día 18 de septiembre fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP) el inicio del procedimiento de declaración de Áreas de Tráfico Restringido en el Distrito del Casco Antiguo y zona Histórica del Barrio de Triana e "iniciar la consulta previa mediante publicidad del procedimiento necesario para la implantación de un sistema automático de control y acceso y circulación de vehículos en la declaración definitiva de Áreas de Tráfico Restringido".

El portavoz del Grupo Popular ha señalado que su grupo municipal, "no estando de acuerdo con el cierre al tráfico privado del Centro y de esa zona de Triana, presentó el correspondiente escrito de alegaciones", al tiempo que ha añadido que su grupo Municipal "no ha tenido conocimiento del resultado de dicho proceso de participación".

"El día 5 de enero se abrió un nuevo plazo de consulta ciudadana, en este caso sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que el equipo de gobierno pretende aprobar". Asimismo, "ha sido presentada por el Grupo Socialista y por el de Ciudadanos enmienda al proyecto de presupuesto con objeto de consignar en el mismo 2,6 millones para proceder en 2021 al gasto que supone la instalación del control electrónico para la implantación del Plan Respira".

PREGUNTA EN EL PLENO

El Grupo Popular preguntará al alcalde en el próximo pleno cuántas alegaciones han sido presentadas al citado plan y quiénes son las personas o entidades que las han presentado. A su vez, la formación criticará que se haya consignado esa cantidad en los presupuestos "sin haber resuelto aún las alegaciones al mencionado proyecto".

El portavoz popular ha indicado que es "incomprensible" que Espadas consigne en los presupuestos más de 2,5 millones de euros para implantar el Plan Respira sin la existencia del PMUS", que dé "soporte técnico jurídico a las medidas del Plan Respira".

Pérez ha recordado que el Plan Respira "no mejora y no plantea alternativas de movilidad en la ciudad, supone una decisión unilateral no enmarcada en un modelo definido integral ni ofrece alternativas a la movilidad de todos los ciudadanos".

La formación plantea bolsas de aparcamientos y nuevas zonas de aparcamiento regulado, incentivos para el fomento del transporte

público, empleo de vehículos menos contaminantes para flotas de servicio público, facilitar el acceso al centro y a Triana con transporte público y solución de los problemas de acceso a la ciudad de los vehículos provenientes del Área Metropolitana y sobre todo, que se "reivindique y apueste por infraestructuras como la Red Completa de Metro".

Por último, Pérez ha manifestado que "no podemos dejar de hacer

constar que la adopción de estas medidas tendría un importante impacto

económico en la recuperación económica de la hostelería, comercio y todo tipo de negocios de las zonas de la ciudad que se pretenden cerrar al tráfico de vehículos privados".