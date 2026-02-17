PP Sevilla critica la reunión de alcaldes del Aljarafe sobre el Metro: "Un cónclave sectario al auxilio del Gobierno"

Archivo - El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez. - PP SEVILLA - Archivo

SEVILLA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha respaldado la decisión de los alcaldes del Partido Popular en el Aljarafe de no asistir a la convocatoria promovida por la Diputación este martes para la ampliación de la Línea 2 del Metro, al considerarlo "un cónclave sectario cuyo único objetivo es salir al auxilio del Gobierno de España y del ministro Óscar Puente, en lugar de defender los intereses reales de los sevillanos".

Ricardo Sánchez ha lamentado que la Diputación socialista "pretenda centrar el debate en el metro mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene olvidadas las infraestructuras estratégicas que verdaderamente condicionan la movilidad y el desarrollo económico de la provincia", según ha expresado en una nota remitida por el partido.

"La movilidad en Sevilla no se resuelve con una foto ni con una reunión propagandística. Se resuelve con inversiones reales y con compromisos cumplidos", ha remarcado, al mismo tiempo que ha señalado que la Junta de Andalucía "ya convocó" a todos los alcaldes del área metropolitana del Aljarafe sevillano y a la propia Diputación a unas jornadas participativas.

"Fue un proceso abierto, transparente y participativo". Sin embargo, ha señalado que la Diputación "ni siquiera envió representación a esas jornadas". "Resulta sorprendente que quienes no acudieron cuando se les dio voz ahora pretendan organizar una nueva convocatoria con un claro sesgo político", ha señalado.

Por otro lado, el presidente del PP de Sevilla ha insistido en que la provincia "sigue esperando actuaciones fundamentales" como el tercer carril de la A-49 hasta Sanlúcar la Mayor, la culminación de la SE-40, especialmente en el tramo pendiente del cruce del Guadalquivir; mejoras efectivas en el puente del Centenario, "cuya situación continúa generando importantes problemas de tráfico".

A ello se suma, según ha denunciado, la conexión ferroviaria Santa Justa- Aeropuerto o la "inexistente inversión" en la red de Cercanías, que "mantiene a Sevilla a la cola de España en inversión ferroviaria".

"A pesar de ello, ninguna de estas cuestiones es prioritaria no sólo para el gobierno sanchista sino tampoco para el socialista Javier Fernández que dedica todos sus esfuerzos a hacer campaña propagandística de su partido y a lavar la imagen de Pedro Sánchez, limitándose a ser lacayo del sanchismo", ha remarcado.

Además, el presidente provincial ha afirmado que "todo responde a una campaña orquestada por el PSOE para atacar al Gobierno de Juanma Moreno. En este sentido, ha señalado que "llama especialmente la atención que la vicepresidenta de la Diputación y alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, ya hubiera iniciado previamente una campaña de recogida de firmas en su municipio sobre el asunto principal de la convocatoria con los alcaldes aljarafeños".

Es por ello que, "no pueden intentar, ahora, camuflar bajo la institucionalidad de la Diputación, lo que en realidad es una campaña del partido socialista", ha subrayado.

Para concluir, el presidente del Partido Popular de Sevilla ha reiterado que los alcaldes del PP "siempre estarán dispuestos a trabajar por mejorar la movilidad y las infraestructuras de la provincia, pero no participarán en iniciativas que respondan a intereses partidistas".

"Si la Diputación socialista quiere hablar seriamente de movilidad, que lo haga sin miedo a molestar a Óscar Puente y sin temor a que desde Ferraz les muevan el sillón. Sevilla necesita soluciones reales, no propaganda", ha señalado.