El PP de Sevilla critica el uso de Javier Fernández de la sala de prensa de Diputación para hablar de la campaña del 29N

El portavoz del PP en la DIputación de Sevilla, Martín Torres - PP SEVILLA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha criticado el uso por parte del presidente de la institución provincial, Javier Fernández, de la sala de prensa y de los medios institucionales de la Diputación para realizar declaraciones sobre el acto de inicio de campaña de los socialistas.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, durante la presentación de la propuesta del presupuesto para 2027 de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández aprovechó esta convocatoria institucional para referirse al acto de inicio de campaña del Partido Socialista.

En este sentido, Martín Torres ha calificado el hecho de "inadmisible", ya que ha considerado que Javier Fernández "vuelve a confundir sus responsabilidades institucionales como presidente de la Diputación con sus intereses políticos como secretario general del PSOE de Sevilla". "La Diputación Provincial no es la sede del Partido Socialista y su sala de prensa no puede convertirse en un espacio desde el que hacer campaña electoral", ha afirmado.

Asimismo, el portavoz 'popular' ha indicado que los medios, instalaciones y recursos de la Diputación pertenecen a "todos los sevillanos y están al servicio de los 106 municipios de nuestra provincia, independientemente del color político de sus gobiernos".

"Javier Fernández debe tener muy claro cuándo actúa como presidente de la Diputación y cuándo lo hace como dirigente del PSOE. Si quiere hablar de la campaña socialista, de sus actos electorales o de la estrategia de su partido, dispone de la sede y de los medios del PSOE para hacerlo. Lo que no resulta aceptable es utilizar una institución pública como escenario para cuestiones estrictamente partidistas", ha afeado Torres.

Para el portavoz, este episodio "resulta especialmente grave" al producirse en un contexto electoral, "en el que cualquier responsable público debería extremar el respeto a la neutralidad de las instituciones y separar escrupulosamente la actividad institucional de la actividad de partido". "Una cosa es responder a los periodistas sobre la gestión de la Diputación y otra muy distinta aprovechar una comparecencia y unas instalaciones públicas para entrar en asuntos de campaña electoral del Partido Socialista", ha planteado.

EL GABINETE JURÍDICO ESTUDIA POSIBLES MEDIDAS

Ante estos hechos, Martín Torres ha anunciado que el gabinete jurídico "está estudiando lo ocurrido" y las circunstancias concretas en las que se produjeron estas declaraciones, con el objetivo de determinar si procede adoptar algún tipo de medida. "Vamos a estudiar jurídicamente lo sucedido porque consideramos que hay que proteger la neutralidad de las instituciones y evitar que los recursos que pagan todos los ciudadanos puedan ponerse al servicio de los intereses electorales de un partido político", ha apuntado.

Al respecto, ha defendido que "no se trata de impedir que Javier Fernández hable de política o defienda a su partido". "Lo que exigimos es algo tan elemental como que diferencie los espacios, los cargos y los recursos que utiliza para ello", ha remarcado.

Además, el portavoz ha señalado de que el PP estará "especialmente vigilante" durante todo el periodo electoral para garantizar que "ni un solo recurso de la Diputación Provincial sea utilizado con fines partidistas o electorales". "No vamos a permitir que se difumine la frontera entre Diputación y PSOE. Los sevillanos sostienen con sus impuestos esta institución para que trabaje por sus pueblos, no para proporcionar escenarios, medios o altavoces a la campaña electoral del Partido Socialista", ha asegurado.

Por último, Martín Torres ha reclamado a Javier Fernández "responsabilidad institucional, neutralidad y respeto" y le ha instado a "dejar fuera de la Diputación los intereses electorales de su partido". "La Diputación de Sevilla es la casa de todos los municipios sevillanos. En este sentido, Fernández debería ser el primero en proteger su carácter institucional. Desde el Partido Popular vamos a exigir que así sea y actuaremos, dentro de la legalidad, siempre que consideremos que esa frontera se traspasa", ha concluido.