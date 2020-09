PP de Sevilla: El curso empieza con colegios "sucios, sin desbrozar ni desinfectar por la indolencia del alcalde"

SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla ha alertado que a menos de una semana para que empiece el curso los colegios de la ciudad "están sucios, sin desbrozar, sin desratizar ni desinfectar por la falta de previsión e indolencia del alcalde", Juan Espadas (PSOE).

En un comunicado, la concejal popular Evelia Rincón lamenta que tras haber realizado ronda de contacto por todos los distritos son muchos los colegios que a día de hoy no se han limpiado, hasta el punto de que las asociaciones de madres y padres del alumnado (AMPA) del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Juan Sebastián Elcano o Fernando Villalón, entre otros, "han presentado escritos este verano al Ayuntamiento denunciando la falta de higiene y de salubridad, y exigiendo que actúen".

Rincón dice que "es una auténtica vergüenza que los colegios no se encuentren en unas condiciones óptimas por la desidia de Espadas", y avisa que "no hay que esperar a que lleguen las denuncias de las ampas o dirección de los centros para intervenir", puesto que el Ayuntamiento se tiene que adelantar, actuar con previsión y control, sobre todo ante la situación excepcional por el Covid-19.

La concejal explica que Espadas, "como viene siendo habitual en estos cinco años de mandato (2015-actualidad), ha vendido un plan a bombo y platillo", que empieza cuando los contratados del Plan Aire --cofinanciado por la Junta de Andalucía-- estén contratados y funcionando.

Sin embargo, considera que a pesar de saber que el curso comienza a principios de septiembre, el alcalde "ha dejado los meses pasar y no ha actuado con previsión, una situación que se viene repitiendo año tras año".

Rincón detalla que son numerosos los colegios que se encuentran en esta situación de falta de limpieza e higiene, como el CEIP Adriano y Fernando Villalón (Distrito Norte); CEIP San José de Palmete, CEIP Nuestra Señora del Águila, CEIP Pablo VI y CEIP Jorge Juan y Antonio de Ulloa, y CEIP Emilio Prados (Distrito Cerro Amate), Marie Curie (Distrito Palmera-Bellavista) o la zona de primaria del Colegio Valdés Leal.

"Nos encontramos con un inicio del curso escolar en el que el Ayuntamiento no se ha preocupado de limpiar y desinfectar todos los colegios de la ciudad, así como desbrozar los interiores, ya que esto provocará la aparición de plagas de ratas, insectos u otros roedores", reitera Rincón, antes de añadir que Espadas "no contempla en la agenda de gobierno algo que debería ser obligatorio", porque se tratan de menores y de salud pública. "Hay situaciones que se pueden evitar si se actúa realmente como alcalde de Sevilla y no como alcalde al que poco le preocupa lo que ocurre realmente en la ciudad", agrega.

Además, la popular señala que en el caso del CEIP Fernando Villalón han pedido que el Ayuntamiento les facilite vallas para gestionar las entradas y diferenciar zonas, y la respuesta del Ayuntamiento "ha sido que es muy complicado". "En la situación actual, el gobierno debe ayudar y colaborar con los colegios en la medidas de sus posibilidades, fundamentalmente en cuestiones básicas, y no poner trabas", subraya.

Rincón indica que la actuación de Espadas "no puede ser marketing y fotos", pues "no puede visitar un colegio para vender a bombo y platillo las actuaciones en centros escolares, cuando la realidad es que los colegios están sucios y sin desbrozar", y "su marketing nada tiene que ver con la realidad". Por ello, exige al alcalde que se centre en los problemas de la ciudad, visite los colegios y realice todas las actuaciones de limpieza, desinfección, desbroce y acondicionamiento de los centros necesaria.

Además de la limpieza, desbroce y ausencia de desinfección, la concejal del PP asegura que hay colegios que presentan otros problemas. Así, afirma que la escuela infantil Fernando Villalón tiene problemas en los baños de los menores, ya que el Ayuntamiento "solo ha instalado dos lavabos para 160 niños", y si por protocolo tienen que lavarse las manos cinco veces, "no son suficientes".

"Tampoco cuenta con los urinarios suficientes", ahonda, pues "solo hay seis", y si se siguen las instrucciones dadas al respecto por la Consejería de Educación y Deporte, los menores sólo dispondrían de tres urinarios. Por ello, desde el AMPA solicitan la instalación de una nueva zona de servicios o servicios portátiles adaptados, así como dotar al centro del material de desinfección necesario y contar con personal de limpieza en horario de mañana.