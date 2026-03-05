El PP de Sevilla destaca el acuerdo entre Junta y Diputación para asegurar la continuidad del IES Híspalis

El PP destaca el acuerdo entre Junta y Diputación para asegurar la continuidad del IES Híspalis. - PP SEVILLA

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha valorado el acuerdo alcanzado este miércoles entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y representantes de la plataforma en defensa del IES Híspalis y del complejo educativo Pino Montano para garantizar la continuidad de la actividad educativa del centro.

Según ha informado el partido en una nota, el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha señalado que este acuerdo supone "un paso muy importante para dar tranquilidad al alumnado, a sus familias y a toda la comunidad educativa", al establecer una hoja de ruta que permitirá mantener la oferta educativa del instituto.

El documento firmado recoge la voluntad de todas las partes de que el IES Híspalis no se cierre y contempla la renovación mediante una adenda anual del convenio que permitirá abrir las matriculaciones para los primeros cursos de ESO y para los ciclos formativos de grado medio y superior a partir del próximo 10 de marzo. Además, el acuerdo plantea avanzar en la firma de un convenio entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla para garantizar la oferta educativa actualmente vigente.

En este sentido, Aguilera ha destacado que este acuerdo permite "garantizar" la "continuidad" del centro después de que la intención inicial de la Diputación de Sevilla fuera "cerrar" el IES Híspalis, una posibilidad que generó una preocupación entre el alumnado, las familias y la comunidad educativa.

El dirigente popular ha subrayado que "ha sido la Junta de Andalucía la que, lejos de politizar este trascendente asunto, ha trabajado para encontrar una solución que permita mantener la actividad educativa del instituto y asegurar la formación de sus estudiantes".

Este acuerdo será trasladado el próximo lunes a la reunión prevista entre la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el presidente de la Diputación de Sevilla, con el objetivo de avanzar en su formalización entre ambas administraciones.

Aguilera ha señalado que "desde el primer momento se ha demostrado voluntad de diálogo con todas las partes implicadas para encontrar una solución viable y estable para este centro educativo". "El objetivo siempre ha sido garantizar que los estudiantes puedan continuar su formación con normalidad y dar seguridad a las familias y a los docentes", ha añadido.

El dirigente popular también ha agradecido "la actitud constructiva de la comunidad educativa y de la plataforma en defensa del IES Híspalis", así como el trabajo realizado para alcanzar un acuerdo que permita avanzar hacia una solución definitiva para el centro.

"El compromiso con la educación y con la estabilidad de los centros educativos es firme, y este acuerdo demuestra que cuando hay voluntad de diálogo se pueden encontrar soluciones que beneficien a los alumnos y a sus familias", ha concluido Aguilera.