PP de Sevilla destaca que la estabilidad de esta legislatura andaluza seguirá impulsando el crecimiento en la provincia

Celebración de la última junta directiva provincial del PP, presidida por Ricardo Sánchez, en el centro de la imagen junto al secretario general de la formación. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado que el inicio de la nueva legislatura andaluza "abre una etapa de estabilidad" que permitirá "seguir impulsando el crecimiento económico, la creación de empleo y las oportunidades para la provincia". "Andalucía tiene por delante cuatro años de estabilidad para seguir avanzando y esa es la mejor noticia que podemos recibir los sevillanos".

Durante la junta directiva provincial de la formación, su presidente, Ricardo Sánchez, ha subrayado que "la estabilidad es hoy el mayor activo que puede tener una tierra para construir su futuro", especialmente en un contexto nacional marcado por la incertidumbre, la confrontación y la incapacidad para construir consensos duraderos", señala el PP en un comunicado.

Al respecto, el presidente provincial del PP ha afirmado que "la estabilidad no significa inmovilismo, sino crear las condiciones para seguir transformando Andalucía", al tiempo que ha valorado que el nuevo mandato de Juanma Moreno "permitirá profundizar" en las políticas que han favorecido el crecimiento económico, la creación de empleo, la llegada de inversiones y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Ricardo Sánchez ha afirmado que Sevilla está llamada a ser una de las grandes protagonistas de esta nueva etapa. "Nuestra provincia reúne todas las condiciones para liderar el crecimiento de Andalucía. Contamos con un enorme potencial industrial, logístico, agrícola, cultural e innovador, y tenemos por delante una oportunidad extraordinaria para seguir generando riqueza, empleo y bienestar", ha asegurado.

En este sentido, ha subrayado que el papel del Partido Popular de Sevilla será fundamental para que esa estabilidad "se traduzca en más inversiones, mejores servicios y nuevas oportunidades para todos los municipios de la provincia".

CON LA MIRADA PUESTA EN LAS MUNICIPALES

Asimismo, ha destacado que el PP de Sevilla ya trabaja en la preparación de las próximas elecciones municipales "con los pies en la tierra y con la máxima ambición", con el objetivo de presentar "los mejores equipos en cada municipio" y seguir ampliando la confianza de los sevillanos en el proyecto del Partido Popular.

Durante su intervención también ha señalado que uno de los grandes retos del partido será continuar fortaleciendo su presencia institucional en la provincia. "Tenemos la responsabilidad de seguir creciendo y de ofrecer la mejor alternativa de gobierno en todos los municipios, con la vista puesta también en alcanzar la Diputación Provincial de Sevilla", ha afirmado.

Ricardo Sánchez ha apelado a la unidad de toda la organización para afrontar la nueva etapa política. "El verdadero sentido de estos cuatro años es aprovechar la estabilidad para seguir transformando Andalucía y conseguir que esa transformación llegue con toda su fuerza a Sevilla. Ese será el compromiso del Partido Popular de Sevilla y de todos los que formamos parte de este gran proyecto".

Por otro lado, el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha matizado que "la vía andaluza sigue vigente y vamos a seguir siendo fieles a nuestra manera de hacer política, siempre guiados por el interés de Andalucía". En este sentido, ha defendido que este modelo "es la mejor receta que tiene nuestra tierra para seguir avanzando" y que se sustenta en "dos pilares fundamentales: el diálogo y el entendimiento".

Para finalizar, el secretario general del PP de Sevilla ha reiterado que el compromiso del Partido Popular es "seguir buscando el bienestar de todos los andaluces y dar continuidad a políticas que han demostrado que funcionan", con una convicción que, según ha destacado, "es marca de la casa: gobernar para todos, sin distinciones ni colores políticos".