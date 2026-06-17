El PP de Sevilla destaca la inversión de más de 300.000 euros de la Junta para el alumnado con necesidades especiales

Archivo - La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén - PP DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha valorado muy positivamente la inversión de 308.944 euros que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno destinará a la adquisición de material específico para alumnado con necesidades educativas especiales en la provincia, una actuación que se enmarca en una licitación autonómica de 1,5 millones de euros y que beneficiará a más de 1.000 escolares andaluces.

En un comunicado, la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, destaca que el Gobierno de Moreno "sigue demostrando con hechos que la inclusión y la atención a las personas con necesidades especiales son una prioridad", y subraya que esta inversión permitirá dotar a los centros educativos de recursos adaptados "que favorecen la autonomía, el bienestar y el aprendizaje de los alumnos".

"Estamos hablando de material fundamental para mejorar la calidad de vida y la atención educativa de muchos niños y jóvenes, con equipamientos adaptados a sus necesidades concretas y que facilitan su participación plena en el entorno escolar", ha añadido la dirigente 'popular'.

De este modo, se adquirirán y suministrarán andadores, bipedestadores, grúas de transferencia o camillas, entre otros artículos. Además de corsés silla o emisoras y receptores para audífonos para estudiantes con discapacidad auditiva.

Por otro lado, la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP ha recordado que esta actuación se suma a otras inversiones realizadas por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional durante los últimos años para reforzar la Educación Especial.

Desde 2019, la Junta ha destinado más de 1,6 millones de euros a la provincia de Sevilla en material específico para alumnado con necesidades educativas especiales, dentro de una inversión global de 7,8 millones de euros en Andalucía. Asimismo, Guillén ha remarcado "el compromiso permanente del Gobierno andaluz con una educación cada vez más inclusiva, accesible y adaptada a las necesidades de cada alumno".

"Muestra de ello es la bajada de la ratio a 22 alumnos máximo en Infantil de tres años el próximo curso como una medida más de atención a la diversidad. Una realidad que contrasta con los años de abandono y falta de planificación que sufrieron muchos centros educativos", ha abundado al respecto.

INVERSIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL EN ANDALUCÍA

Guillén ha destacado, además, que Andalucía cuenta ahora con una mayor inversión en Educación Especial. En concreto, la atención a la diversidad recibe anualmente 297 millones de euros más de presupuesto, pasando de los 339 millones de euros en 2018, última etapa socialista, a 636 millones de euros en 2026.

La inversión por alumno ha crecido un 31,5%, superando los 7.500 euros por alumno, aumentando, por tanto, la inversión, mucho más rápido que el número de alumnado, lo que ha permitido mejorar la atención educativa con más recursos tanto personales como materiales. A

demás, cabe señalar que nunca antes ha habido tantos recursos personales a disposición del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) como ahora. En concreto, actualmente, hay 3.811 profesionales más de atención a la diversidad, lo que supone un aumento del 38%, destacando, especialmente, el aumento del 57% en la plantilla de PTIS que llega a los casi 3.700 profesionales.

Para concluir, la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP ha explicado que la Junta de Andalucía "continúa impulsando medidas concretas que mejoran la atención educativa y ofrecen más oportunidades a quienes más apoyo necesitan".