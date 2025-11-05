PP Sevilla destaca el reconocimiento al Virgen del Rocío como ejemplo de la sanidad pública andaluza como "referente"

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, ha destacado este miércoles el reconocimiento internacional obtenido por el Hospital Virgen del Rocío, tras situarse seis de sus unidades sanitarias entre las 100 mejores del mundo según la revista Newsweek.

En una nota remitida por el partido, Guillén ha subrayado que el hecho es "un orgullo para todos los sevillanos y andaluces". "Demuestra que nuestra sanidad pública avanza, mejora y se consolida como referente internacional gracias al trabajo, la dedicación y la profesionalidad de nuestros sanitarios", ha destacado.

Entre las unidades reconocidas, la de Cirugía Ortopédica y Traumatología ocupa el puesto 19 mundial, ascendiendo 12 posiciones en solo un año y situándose como el segundo mejor servicio de España en esta especialidad. Además, se encuentran también entre las mejores del mundo las especialidades de: Aparato Digestivo, en el puesto 53; Neumología en la posición 59; Neurocirugía, en el puesto 79; Pediatría, en la posición 92; y Cirugía Cardiaca, en el puesto 95.

En el Hospital Virgen del Rocío, el más grande de España con más de 1.500 camas y 10.000 profesionales en plantilla, figura además en el puesto siete de los mejores hospitales españoles, con una puntuación del 80,86 sobre 100, y en el 106 del mundo en el ranking global 'The World's Best Hospitals'.

En esta línea, Guillén ha afirmado que este reconocimiento es debido a la "apuesta firme del Gobierno andaluz por reforzar, modernizar y dignificar la sanidad pública". Asimismo, la vicesecretaria ha reconocido la labor de los profesionales, "debemos sentirnos muy orgullosos de la alta profesionalidad, la entrega y el compromiso de quienes cada día están en nuestros hospitales y centros de salud cuidando de nosotros", ha subrayado.