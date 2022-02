El PP de Sevilla exige a Muñoz que reivindique al Gobierno "el mismo trato" que Vigo en subvenciones de turismo

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla ha exigido este viernes al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, que reivindique al Gobierno de España "el mismo trato" que Vigo en la concesión de subvenciones para mejorar el sector turístico.

En un comunicado, el portavoz popular, Juan de la Rosa, ha explicado que el PP ha presentado una moción a la Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno para exigir al Ejecutivo central que se conceda a la ciudad de Sevilla, "en los mismos términos del Real Decreto 1119/2021 de 21 de diciembre para la mejora de la competitividad del sector turístico, una inversión acorde a la población, visitantes anuales y zonas de interés turístico".

De la Rosa ha detallado que su formación ha tenido conocimiento de una subvención por valor de dos millones de euros concedida al Ayuntamiento de Vigo, gobernado por el PSOE. "Una subvención concedida de manera directa por Real Decreto a este Consistorio para la mejora de la competitividad del sector turístico".

"Desde el Grupo Popular entendemos que cuando se conceden ayudas directas, como no puede ser de otra forma, debe ser de manera objetiva, basado en un estudio de las pérdidas, de los ingresos que se perciben derivados de este sector en una zona geográfica, de la creación de empleo que va a suponer o que se va a perder, entre otras cuestiones", ha destacado el portavoz popular.

De la Rosa ha añadido que "no podemos quedarnos impasibles ante ayudas que se le puedan conceder a otras ciudades que estén pasando por las mismas vicisitudes como Sevilla", al tiempo que ha subrayado que la ciudad "no quiere ser más que nadie, pero no podemos permitir que seamos menos. No nos podemos callar ante situaciones que puedan ser injustas y debemos reclamar lo que nos corresponde en la misma proporción teniendo en cuenta las cifras de población, visitantes y zonas de interés turísticas".

"Sin duda, en Sevilla concurren razones de interés público que justifican la concesión de estas ayudas, pues nuestra ciudad se encuentra haciendo frente a fenómenos como el grave descenso de turistas por la Covid-19 y la estacionalidad, que provoca un aumento de las tasas de desempleo", ha abundado el concejal del PP.

En este inicio de año, Sevilla capital ha sumado 1.227 parados más, el 40% de la provincia hasta contabilizar un total de 67.714 personas desempleadas, tal y como ha resaltado de la Rosa, quien ha recordado que en lo que a turismo se refiere, en 2020, "se desploma más del 80% en el peor año de la pandemia, y aunque en 2021 se alojaron en establecimientos turísticos sevillanos un total de 1.626.972, representó todavía un 50% menos que en 2019".

De la Rosa ha reiterado que "el sector turístico se enfrenta, como consecuencia de la crisis desencadenada por la pandemia de la Covid-19, a la situación más delicada de su historia, siendo necesarias actuaciones urgentes para su transformación".

"Sevilla es, una vez más, la gran olvidada del Gobierno como hemos comprobado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, y, en particular, con respecto a las inversiones en cultura la cosa no mejora en absoluto apareciendo una insignificante partida de un millón de euros para un proyecto de reforma del Museo Arqueológico que requiere de una inversión estimada de 20,7 millones. Ni una otra partida más para el resto de museos o zonas de interés turístico o cultural", ha concluido de la Rosa.