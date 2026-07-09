El PP de Sevilla exige la rectificación de Amparo Rubiales por sus declaraciones sobre Feijóo y reclama su cese

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez en imagen de archivo. - PP

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha exigido la "rectificación inmediata" de la presidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubiales, o, en su defecto, su cese inmediato tras las declaraciones en las que compara al presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a otros dirigentes populares con 'La Manada'.

Así, ha lamentado que quien ostenta una de la máxima responsabilidad orgánica del PSOE sevillano "haya decidido frivolizar con uno de los episodios más dolorosos y sensibles en nuestra sociedad para atacar políticamente al adversario", según ha señalado la formación en una nota de prensa.

"Sevilla no merece tener como presidenta del PSOE a una dirigente que banaliza una agresión sexual grupal y utiliza el sufrimiento de las víctimas como arma política. Hay líneas que nunca deberían cruzarse y Amparo Rubiales las ha traspasado", ha afirmado.

El presidente popular ha considerado "especialmente grave" que sea una mujer quien recurra a una referencia "tan dolorosa para miles de mujeres con el único objetivo de descalificar políticamente a quienes piensan diferente".

"Es profundamente irresponsable frivolizar con un caso que marcó a toda la sociedad española y que simboliza la lucha contra la violencia sexual. Utilizar el nombre de 'La Manada' como un simple insulto político supone una falta de respeto hacia las víctimas y hacia todas las mujeres que han sufrido violencia sexual", ha señalado Ricardo Sánchez.

Por ello, el PP de Sevilla ha reclamado a la dirección del PSOE andaluz que actúen de forma inmediata y frente a unas declaraciones incompatibles con la responsabilidad institucional que ostenta Amparo Rubiales.

"Si el PSOE quiere mantener un mínimo de coherencia con el discurso que dice defender en materia de igualdad y respeto a las víctimas, debe exigir una rectificación pública e inmediata. Si esa rectificación no se produce, Amparo Rubiales no puede seguir representando a un partido sevillano", ha concluido Ricardo Sánchez.