El PP de Sevilla exige unidad y seriedad a los partidos para salida de crisis y alerta de cuarto trimestre "muy duro"

SEVILLA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha reclamado este lunes unidad, seriedad y rigor a todos los partidos políticos para salir de una crisis económica en la provincia que "solo en tres meses ha dejado 34.977 parados más, 67.000 sevillanos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el cierre de casi 6.000 empresas", al tiempo que ha alertado de un cuarto trimestre "muy duro" para las familias sevillanas "si los partidos políticos no trabajan unidos" en la búsqueda de soluciones.

En este sentido, la presidenta de los populares de Sevilla, Virginia Pérez, ha presidido el comité de dirección de PP provincial en el que han participado numerosos dirigentes y cargos públicos con el objetivo de presentar un análisis elaborado por la formación sevillana sobre la evolución económica de la provincia durante la crisis de la Covid-19, informa en un comunicado.

Según la presidenta popular, con este trabajo, "tratamos de ofrecer respuestas y soluciones, no solo a los viejos sino también a los nuevos problemas, que son muchos, derivados de la crisis sanitaria primero, y ahora de la crisis económica y social que ha generado el coronavirus". Y para ello, durante estos meses "hemos mantenido un contacto permanente de manera telemática con nuestros órganos de dirección, alcaldes y concejales, pero también con diversos sectores de nuestra provincia y de personas que nos han trasladado desde el ámbito de la universidad, la empresa, el sector público, la agricultura o del ámbito social un punto de vista distinto sobre la situación de la provincia".

"Además, una de las cuestiones centrales para diseñar la recuperación económica de la provincia es identificar correctamente a los sectores más golpeados y la resiliencia y capacidad de adaptación de cada uno". Así, el grueso del empleo en la provincia de Sevilla se concentra en tres bloques: personal de las administraciones públicas, sanidad y educación; comercio, hostelería, transporte y reparación de vehículos; y actividades financieras e inmobiliarias. Estos tres bloques suman hasta el 78,97 por ciento del empleo sevillano y han tienen una exposición a la crisis de la Covid-19 "muy desigual, muy resiliente en el primer caso, muy vulnerable en el segundo e incierto en el tercero".

ANALÍSIS ECONÓMICO

La construcción, con un 5,7 por ciento del empleo en Sevilla, que podría absorber una parte importante del desempleo de la hostelería, y la industria, que es el sector distinto de los servicios que mayor aguante ha mostrado ante la crisis, no obstante, su escaso peso en provincias como la de Sevilla --10,15 por ciento del empleo y 15,17 por ciento del valor añadido-- "no permite depositar en él grandes esperanzas para la recuperación económica".

"Hay otro sector importantísimo en la economía que es la agricultura y lo es no solo porque en términos de empleo supone en Sevilla el 5,06 por ciento, es decir 37.300 empleos, sino que además se trata de un sector que ha mostrado su resiliencia y que ha sido clave en estos meses de encierro porque ha garantizado el abastecimiento y los agricultores han sido los primeros en salir a desinfectar nuestras calles con sus tractores y porque la fijación de la población al territorio viene de la mano principalmente del sector agrario del que debemos sentirnos muy orgullosos".

La dirigente popular ha destacado que es necesario defender a este sector. "No solo frente al diseño de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) con el objetivo de conseguir que no sea lesiva con los intereses de Andalucía sino también defender al sector del aceite sevillano que se encuentra en una desventaja absoluta frente a terceros países europeos con la implantación de los aranceles de Estados Unidos".

"Si tratamos el capítulo de las exportaciones debemos mostrar nuestra especial inquietud por el futuro del sector aeronáutico, líder en exportaciones y afectado también por la imposición de aranceles abusivos y que nos dejan en una absoluta situación de indefensión frente a terceros". En ambos sectores hay un denominador común: "la falta de implicación en su defensa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, una falta de seriedad y de rigor que se traduce en falta de credibilidad y de confianza frente a terceros países".

Asimismo, desde el PP se han propuesto medidas para el estímulo de los mercados, en las que se incluirán programas de estímulo al consumidor, incentivos para el acceso a los mercados internacionales; ayudas para la digitalización de clientes y consumidores. También se plantean medidas de competitividad con programas de infraestructuras, ayudas a la formación y reciclaje del personal, información y asesoramiento a las empresas, así como ayudas a la digitalización de la empresa.

El tercer bloque se refieren a las medidas financieras con el objetivo de mejorar la capacidad de los bancos para financiar a la pyme, apoyo a la reducción de los tipos de interés y ayudas a la inversión: En un cuarto bloque se propones acciones encaminadas a las reducción de impuestos y disminución de la presión fiscal, reducción de las cuotas a la Seguridad Social, flexibilización laboral y reducción de los trámites para la creación de empresas y creación de una ventanilla única global, entre otras.

Pérez ha destacado el plan AIRE de la Junta, con "una inversión en la provincia de 30 millones de euros al servicio del empleo y las oportunidades". "Desde el PP de Sevilla somos conscientes de la dificultad, en ese cuarto trimestre, y estamos obligados a afrontar esta situación con seriedad y rigor, que pedimos al resto de fuerzas políticas".

Por último, desde el PP se pide al presidente del PSOE sevillano, presidente de la Diputación y de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, que "reconsidere su actitud de no sentarse en la Comisión de reconstrucción de Andalucía, que no se pliegue a los intereses de su partido, que tenga altura de miras y que trabaje por los sevillanos, y no solo por los socialistas".