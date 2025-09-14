El PP de Sevilla inicia el curso político "preparado para seguir sumando al gran cambio del Gobierno de Moreno"

Foto de familia de los dirigentes del PP que han participado en la Intermunicipal de Sevilla. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha iniciado este domingo este curso político con la celebración de una intermunicipal bajo el título 'De la Sociedad, para Sevilla. La confianza que se transforma en gobierno' en la que han participado destacados dirigentes políticos del Partido Popular así como representantes de la sociedad civil sevillana.

El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, que ha participado en la clausura de la jornada ha destacado que el PP provincial inicia el presente curso político "preparado para seguir sumando al gran cambio y el avance imparable de Andalucía", que se inició en 2019 con la llegada de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta de Andalucía, indica la formación en un comunicado.

Así, ha destacado que con en esta intermunicipal, en la que ha tenido un papel muy importante la sociedad civil, "reafirmamos nuestro compromiso con los ciudadanos, situándolos en el centro del debate sobre el modelo de provincia y el empleo del futuro". "Para el PP es fundamental la escucha activa y el diálogo con la sociedad civil y las instituciones, recogiendo sus propuestas y transformándolas en soluciones reales que fortalezcan el presente y garanticen el futuro de nuestra tierra".

"Somos un partido abierto y útil, que convierte la confianza de los ciudadanos en gobiernos eficaces y comprometidos", ha añadido el dirigente popular. Como muestra de la "transformación" que se está produciendo en el conjunto andaluz, Ricardo Sánchez ha destacado que "los datos y todos los indicadores revelan que no se trata de una afirmación vacía sino todo lo contrario, que es un cambio real y constatable por todos los ciudadanos".

Por su parte, el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, ha subrayado que Andalucía tiene en Juanma Moreno "un ejemplo de lo que significa gobernar pensando en "su forma de gobernar, cercana, dialogante y serena, ha demostrado que es posible transformar una tierra cuando se hace con sentido común, estabilidad y mirando siempre por el bienestar de todos".

Para ello, ha esgrimido el hecho de que "haya menos abandono escolar, más jóvenes con titulación, más profesores y médicos, más inversión, más proyectos industriales, más empleo o más vivienda: los resultados están ahí". De este modo, "allí donde gobierna el PP, cumple. Allí donde gobernamos, resolvemos problemas", ha concluido el secretario general del PP de Sevilla.

Por otro lado, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que, "dos años después, Sevilla está en marcha, hemos desbloqueado proyectos que llevaban parados décadas y hemos empezado a hacer las cosas de otra manera". Sanz ha recordado que "nos hemos convertido en la capital española de la VPO, ya hemos cumplido al 100% nuestro compromiso de poner en marcha 2200 viviendas protegidas en este mandato. En cambio, el PSOE solo construyó 83 viviendas en ocho años".

Al hilo de ello, ha señalado que respecto a la investigación de la UCO en Emvisesa, el alcalde de Sevilla mostró "su respeto por las diligencias judiciales" y ha recordado que en los ocho años en los que el PSOE gobernó Sevilla capital solo se construyeron 83 viviendas de protección oficial. "Quizás estaban más preocupados de otras cuestiones que de construir viviendas para los jóvenes que lo necesitaban".

INTERMUNICIPAL DEL PP

La intermunicipal, que ha sido inaugurada por el secretario general del PP de Sevilla, ha contado con la celebración de una mesa de debate 'El futuro de nuestras ciudades: Objetivo 2027', con la participación de: la coordinadora de Cultura y Deporte del PP de Andalucía, Patricia del Pozo; la coordinadora de bienestar social, familias y convivencia del PP sevillano, María Luisa Cava; María Luisa Moya, alcaldesa de San Juan de Aznalfarache; y la concejal de Juventud de El Cuervo, Isamar Hurtado. La mesa ha sido moderada por la periodista de Canal Sur TV, Noelia López.

En esta primera mesa se ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones y muy especialmente el diálogo e interlocución continua de las administraciones con las entidades sociales.

A continuación, se ha celebrado la mesa 'Sociedad Civil: empleo, estabilidad y futuro. El motor de Andalucía', en la que han participado el coordinador del PP-A de Industria, Energía y Minas Jorge Paradela; la gerente de la Cámara de Comercio de Andalucía y presidenta del Consejo Social de la US, Mercedes León; el director general de Ayesa, Germán del Real; el presidente de Cesur, José Manuel González; el secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Andalucía, Rafael Martínez, y el presidente de ADA ITS, Javier Fernández.

Esta mesa ha contado con la periodista Cynthia de Benito como moderadora de la misma. Durante este foro se ha puesto de relieve la importancia de crear buenos profesionales, crear talento y lo que es más importante saber retenerlo. En este sentido, se ha subrayado que el objetivo debe ir encaminado a aumentar la competitividad y a contribuir en la especialización.

Tras las mesas, ha tenido lugar la clausura, moderada por Inma León, periodista de El Español, en la que ha participado también el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, el presidente del PP de Sevilla, el secretario general del PP provincial y el alcalde de la capital andaluza.