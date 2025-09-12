El PP de Sevilla inicia este domingo el curso político con la celebración de su intermunicipal

Ricardo Sánchez y Agustín Aguilera, en la presentación de la intermunicipal del PP provincial 'De la Sociedad, para Sevilla'. - PP DE SEVILLA

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla inicia este domingo el nuevo curso político con la celebración de una intermunicipal bajo el título 'De la Sociedad, para Sevilla. La confianza que se transforma en gobierno'. Se trata de una jornada para la reflexión y el debate que reunirá a responsables institucionales, representantes de la sociedad civil y cargos públicos para abordar los principales retos de la provincia y de Andalucía de cara al horizonte 2027.

La intermunicipal arranca a las 10,45 horas con la bienvenida del secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera. Posteriormente, a las 11,00 horas, tendrá lugar la mesa de debate 'El futuro de nuestras ciudades: Objetivo 2027', según detalla la formación en un comunicado.

Ese foro contará con la participación de la coordinadora de Cultura y Deporte del PP-A, Patricia del Pozo; el portavoz del Grupo Parlamentario del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín; la coordinadora de bienestar social, familias y convivencia del PP sevillano, María Luisa Cava; la alcaldesa de San Juan de Aznalfarache, María Luisa Moya, y la concejal de Juventud de El Cuervo, Isamar Hurtado. La mesa estará moderada por la periodista de Canal Sur TV Noelia López.

A las 12,00 horas, se desarrolla la mesa 'Sociedad Civil: empleo, estabilidad y futuro. El motor de Andalucía', que contará con la participación del coordinador del PP-A de Industria, Energía y Minas Jorge Paradela; la gerente de la Cámara de Comercio de Andalucía y presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, Mercedes León; el director general de Ayesa, Germán del Real; el presidente de Cesur, José Manuel González; el secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Andalucía, Rafael Martínez Fernández; y el presidente de ADA ITS, Javier Fernández. Esta mesa será moderada por la periodista Cynthia de Benito.

La clausura-coloquio de la intermunicipal del PP de Sevilla tendrá lugar a las 13,00 horas y contará con la participación del secretario general del PP-A, Antonio Repullo; el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez; el secretario general del PP provincial, Agustín Aguilera, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. El cierre estará moderado por la periodista y delegada en Andalucía de El Español, Inma León.

Con este encuentro, el Partido Popular de Sevilla reafirma su compromiso con el diálogo entre instituciones y sociedad civil "para seguir construyendo soluciones reales que fortalezcan el presente y garanticen el futuro de nuestra tierra", concluye el comunicado.