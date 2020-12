El PP de Sevilla lamenta la "irresponsabilidad" de un presupuesto "continuista" que ignora la crisis del Covid

SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla se ha mostrado "sorprendido" tras el anuncio del acuerdo presupuestario y ha lamentado

la "irresponsabilidad" que supone presentar un documento "continuista que ignora en todos sus parámetros la crisis provocada por la Covid-19".

"Frente al gobierno andaluz de Juanma Moreno, que elabora unos presupuestos 'anticovid', dando el paso al frente con ayudas a autónomos, el Ayuntamiento sigue ignorando el tsunami que ha supuesto para la economía de la ciudad la pandemia", ha explicado el portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, en un comunicado.

Pérez ha afirmado que el alcalde "hace como si en la ciudad no estuviera pasando nada, como si no se estuvieran viviendo situaciones dramáticas en el terreno de la economía, la salud y en toda la sociedad". El portavoz del Partido Popular ha asegurado que la cantidad consignada a autónomos "sigue dejando a Sevilla a la cola de toda España en la concesión de ayudas. Es una cantidad vergonzosa que no soluciona ninguno de los problemas que tienen nuestros comerciantes, autónomos y hosteleros".

El Partido Popular lamenta, además, la actitud de un alcalde "que ha renunciado al espíritu de la Comisión de la Reactivación". "Con esta actitud, Espadas abandona los consensos de la Comisión de Reactivación para volver a hacer un presupuesto en una mesa de camilla e imponerlo al resto", ha explicado Pérez.

"El alcalde se ha levantado de una mesa de consenso en la que estaban cinco y se ha sentado en una de dos. Vuelve a preferir la comodidad de una mesa de camilla al trabajo en equipo de la corporación", ha señalado el portavoz del PP.

Por otra parte, el Partido Popular ha instado a Espadas a que concrete qué cantidad de ayuda asignará a cada sector económico para evitar discriminaciones. "Resulta llamativa la opacidad con la que Espadas vuelve a operar en este presupuesto". "Es la primera vez que se anuncia un presupuesto sin remitirlo al CES y a los grupos políticos", ha concluido Pérez.