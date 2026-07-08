PP de Sevilla no asiste a la presentación del Festival Metrópolis en gesto de protesta por el "gasto superfluo" del PSOE

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla. - PP SEVILLA

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Sevilla ha decidido no asistir este miércoles al acto de presentación del Festival Metrópolis y El Patio como muestra de protesta ante una "nueva demostración del uso irresponsable de los recursos públicos por parte del Gobierno socialista de Javier Fernández".

Tal y como ha concretado la formación en una nota, mientras el PSOE "vende una imagen de cercanía y compromiso con la cultura, la realidad es que la Diputación ha destinado cerca de 30.000 euros a una única presentación institucional" que el Partido Popular ha catalogado de "absolutamente prescindible", especialmente cuando "numerosos municipios" de la provincia "siguen reclamando inversiones en infraestructuras, carreteras, abastecimiento de agua o programas sociales".

Según han sostenido, los expedientes de contratación aprobados por la propia Diputación reflejan un "importante desembolso económico" para este acto de presentación. Entre ellos figuran 18.033,84 euros para la producción del evento; 3.626,37 euros para la ambientación del espacio; 3.300 euros para un catering destinado a un centenar de asistentes; y cerca de mil euros para la elaboración de un vídeo promocional.

En total, la suma de estos contratos supera los 26.000 euros, una cifra que se aproxima a los 30.000 euros si se tienen en cuenta el resto de gastos asociados a la organización del acto. Para el Grupo Popular, este gasto "vuelve a evidenciar el derroche continuado de dinero público para fines propagandísticos por parte de los socialistas", y lo que constituye "un nuevo ejemplo de como el PSOE antepone su imagen y su promoción institucional a las prioridades reales de los sevillanos".

Desde el Grupo Popular han considerado que "el problema no es apostar por la cultura, sino convertir la presentación de un festival en un escaparate propagandístico sufragado con dinero de todos los sevillanos". "El PSOE vuelve a demostrar cuáles son sus prioridades. Mientras muchos ayuntamientos esperan el respaldo económico de la Diputación para atender necesidades reales de sus vecinos, el Gobierno provincial destina decenas de miles de euros a un evento institucional diseñado para hacerse publicidad", han señalado los populares.

Por ello, el PP ha decidido no participar en este acto institucional, entendiendo que su presencia supondría avalar una forma de gestionar los recursos públicos basada en el "gasto superfluo y la propaganda política". El Grupo Popular ha reiterado su compromiso con una política cultural "útil, cercana y compatible con una gestión responsable del dinero público", reclamando que "cada euro" de la Diputación tenga como prioridad "mejorar la calidad de vida de los vecinos de la provincia y no financiar actos de autobombo del Gobierno socialista".