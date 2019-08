El PP de Sevilla pide a Espadas que deje de culpar al resto de su "incapacidad política"

Publicado 12/08/2019 15:43:55 CET

SEVILLA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que asuma su "incapacidad política" como gestor y deje de culpar a otros de la parálisis que padece Sevilla y el portavoz popular, Beltrán Pérez, ha explicado que "una vez más ha culpado a otros de su inacción y de su irresponsabilidad para dirigir la ciudad".

En un comunicado, el portavoz del PP en el Ayuntamiento ha comentado que se "ha sido testigo de cuatro años de parálisis en Sevilla, de ausencia de proyectos, de inversiones anunciadas y absolutamente paralizadas, porque el alcalde socialista no ha sido capaz de afrontarlas con una actitud que sigue demostrando y que parece que va a ser la que caracterizará al gobierno municipal cuatro años más, así que es todo menos asumir el papel que juega como alcalde de una ciudad como Sevilla", ha asegurado tras la entrevista concedida a Europa Press por parte del alcalde de Sevilla, Juan Espadas en la que ha tratado la rescisión del contrato de obras de la calle Mateos Gago.

Pérez ha asegurado que Espadas ha "culpado de sus fracasos personales al Gobierno de España, al nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, a la legislación estatal y autonómica, al anterior gobierno municipal del PP, a los sindicatos, a los partidos de la oposición, al interventor, a los empresarios todos menos él son responsables de que no salgan los proyectos, de que Sevilla no tenga un modelo de ciudad que la haga crecer y competir con el resto de ciudades de su entorno, de España y de Europa".

Ha señalado que "el alcalde y el gobierno municipal tienen que ser ejemplo y no pueden exigir responsabilidades a los demás cuando él

no actúa, así que más que pedir responsabilidad a los empresarios, debería de responsabilizarse él de que el Ayuntamiento pague a los proveedores y no acumule los retrasos que ponen al límite al sector".

Ha expuesto una larga lista de "incumplimientos" como, por ejemplo, el presupuesto "no aprobado por el que Espadas ha culpado a la oposición de no tenerlo; 150 millones sin ejecutar del mismo en el que Espadas ha culpado a la falta de medios para gestionarlo; la carencia de ingresos en el que el alcalde ha culpado al PP por obligarle a bajar el IBI y otros impuestos; la suciedad en la que Espadas ha culpado al anterior ministro del PP y de la legislación que no lo deja actuar; la climatización de los colegios en la que Espadas responsabiliza únicamente a la inacción de la Junta; el incumplimiento de acuerdos con la plantilla municipal en la que Espadas ha culpado a los sindicatos y la escasa colaboración de la oposición".

Otros "incumplimientos" que ha señalado el PP es la "desatención en distritos por el que Espadas ha culpado al Gobierno; los retrasos en la tramitación de fondos europeos a los que Espadas ha aludido la falta de tiempo y de recursos para su gestión, incluso a un mal diseño de los propios fondos; los nulos avances en digitalización en los que Espadas ha culpado al anterior gobierno y a la ausencia de personal; la no ejecución de los planes de empleo en los que Espadas ha culpado a la Junta; la inseguridad sobre la que ha responsabilizado a la Policía Nacional y no ha asumido la carencia de 250 policías locales; la masificación turística a la que Espadas ha culpado al gobierno del PP, a los propios turistas e, incluso, a los sevillanos por no saber asumirlo; el patrimonio histórico en mal estado al que Espadas ha culpado a otras administraciones públicas y a la iniciativa privada que no responde a su llamamiento".

Por último, Pérez ha recordado "proyectos atascados como Altadis o la Gavidia sobre los que Espadas ha culpado al anterior gobierno y de los particulares; así como la movilidad caótica, el arbolado o el río, que son asuntos pendientes bloqueados por la lentitud, incapacidad y mala gestión del gobierno municipal, pero Espadas "siempre encuentra en el otro al culpable de su bloqueo".

Ha señalado que el "primer ciudadano que no cumple es Espadas, aunque quiera acusar a otros de su fracaso" y ha concluido que "en definitiva, Espadas no es responsable de nada, pues es un alcalde que se dedica a intentar quedar bien con todo el mundo, faltando a la verdad, y que no asume su papel y disfraza su incapacidad, no es un buen alcalde, por lo que es hora de actuar y de sacar a Sevilla de donde está".