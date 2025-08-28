PP de Sevilla pide al Gobierno central que construya el tercer carril de la AP-4 para "acabar con el colapso de la vía"

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Sevilla ha pedido al Gobierno central que construya el tercer carril de la AP-4 y los enlaces "necesarios para acabar con el colapso de esta vía". En este contexto, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha afirmado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y sus ministros "no se cansan de engañar a los sevillanos, pero Sevilla ya está cansada de esperar. El Gobierno del PSOE es inepto, incompetente y trolero".

En una atención a medios realizada este jueves el presidente del PP sevillano también ha criticado "las graves deficiencias de la AP-4 y los incumplimientos de Pedro Sánchez para acabar con esta situación". A esta crítica se han añadido la vicesecretaria de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del PP provincial, Susana Cayuelas; el portavoz del PP y alcalde de El Cuervo, José Manuel Oliva, así como otros portavoces populares de la comarca del Bajo Guadalquivir.

Según ha asegurado el PP, la AP-4 es una vía "de vital importancia" para la movilidad en la provincia de Sevilla y su conexión con Cádiz, que "actualmente es una ratonera sin salida, una vía totalmente colapsada, más aún en verano, con retenciones de hasta 20 kilómetros, y que de manera habitual convierte en dos horas trayectos de 45 minutos".

En este sentido, el presidente provincial ha explicado que la liberación del peaje "debía venir acompañada de una serie de actuaciones que aunque han sido prometidas por el PSOE en el Gobierno de España una y otra vez, la realidad es que no llegan".

Se trata, concretamente, de la remodelación de dos enlaces. El primero de ellos en Los Palacios y Villafranca --kilómetro 26,2--, y el segundo en El Cuervo --kilómetro 53,3--, además, de la construcción del tercer carril.

El objetivo, ha subrayado el presidente del PP de Sevilla, es "mejorar la movilidad y la accesibilidad" de la autopista AP-4 y la carretera N-4, en las intersecciones correspondientes a estos dos municipios, permitiendo los movimientos entre ambas vías, y mejorando la permeabilización de la autopista y las condiciones de circulación en la misma. "Algo que, pese a su extrema importancia, no llega y el Gobierno del PSOE sólo lo utiliza para mentir", ha destacado.

Para Ricardo Sánchez eso es un ejemplo "claro" de que "Pedro Sánchez y sus ministros siguen castigando y trampeando a los sevillanos", añadiendo que "desde 2019, con la finalización del peaje, los sevillanos han tenido muchos anuncios, muchas fotos, pero nada ha cambiado, porque el gobierno sanchista mantiene en punto muerto la construcción del tercer carril de la AP-4".

El popular ha manifestado que Pedro Sánchez anunció "a bombo y platillo" una inversión total de 145 millones de euros, "y no hay absolutamente nada, solo mentiras y engaños". Además ha preguntado que "sin unos Presupuestos Generales del Estado, ¿de dónde va a sacar el dinero?".

Es por ello, que Ricardo Sánchez en representación del partido no sólo ha pedido "que cumpla y haga realidad la construcción del muy esperado tercer carril y los enlaces necesarios en los municipios de Los Palacios y El Cuervo, sino que también se solicita respeto para todos los sevillanos".

Por su parte, el portavoz del PP en El Cuervo y alcalde del municipio ha destacado la "importancia" que tienen para toda la provincia estas obras, "unas obras a las que se comprometió el Gobierno de la Nación y que aún no ha cumplido".

Finalmente, estas actuaciones permitirían, según ha señalado Oliva, "reducir considerablemente el índice de siniestralidad, disminuir las distancias muy importante también para el sector de transporte, y se conseguiría un menor gasto de combustible, reduciendo así las emisiones y haciéndolo más sostenible".