El PP de Sevilla pregunta si la adjudicataria de la obra de una carretera provincial se vincula con la "trama Koldo"

El PP de Sevilla pregunta por la adjudicación de la obra de la carretera entre Isla Mayor y Villamanrique de la Condesa. - PP

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sevilla ha solicitado este lunes al presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, que "aclare si una empresa adjudicataria de las obras de la carretera entre Isla Mayor y Villamanrique de la Condesa tiene relación con la 'trama Koldo'", de presunta corrupción vinculada al que fuera asesor del por entonces ministro socialista de Fomento José Luis Ábalos.

Así lo ha reclamado el PP de Sevilla en una nota en la que dicho partido sostiene que es necesario que el gobierno socialista de la Diputación "ofrezca información detallada sobre las adjudicaciones realizadas, y explique los motivos por los que esta actuación, comprometida desde hace años, continúa sin ejecutarse en los términos previstos".

El PP ha señalado que, a lo largo de los últimos ejercicios, se han venido "contemplando y ampliando partidas presupuestarias destinadas a esta infraestructura sin que, hasta el momento, se haya dado una solución definitiva al deterioro que presenta la carretera".

"El ente supramunicipal debe explicar tanto la situación administrativa de las obras como el destino de las inversiones previstas y los plazos que maneja para su ejecución", han continuado los 'populares', que remarcan que lo que piden es "algo tan sencillo como transparencia y explicaciones". "Queremos saber qué ha ocurrido con esta obra, por qué acumula tantos retrasos y cuándo se va a ofrecer una solución a los vecinos que utilizan esta carretera", abundan los 'populares'.

"PREOCUPACIÓN" POR EL ESTADO DE LA CARRETERA

El PP de Sevilla ha trasladado también su "preocupación por el estado de conservación de esta vía", utilizada por vecinos y conductores de distintos municipios de la comarca.

Para los 'populares', "el deterioro de la carretera supone un problema importante para la seguridad vial", por lo que resulta "prioritario que se adopten las medidas necesarias para mejorar sus condiciones de circulación".

"Estamos hablando de una infraestructura necesaria para las comunicaciones entre municipios de nuestra provincia. Los vecinos no pueden seguir esperando indefinidamente una actuación que se viene anunciando desde hace años", sostienen desde el PP.

Los 'populares' han explicado que determinadas actuaciones relacionadas con infraestructuras de Sevilla, como las obras del Puente del Centenario, "han aparecido en informaciones sobre las investigaciones de la 'trama Koldo'", por lo que entienden que "resulta razonable solicitar información y transparencia sobre otras adjudicaciones públicas de administraciones socialistas a empresas implicadas en esta trama".

Por último, el PP ha pedido a la Diputación de Sevilla que "facilite información sobre los expedientes de adjudicación, las modificaciones presupuestarias y el estado actual de las actuaciones previstas".

Asimismo, ha solicitado que se establezca "un calendario concreto para abordar las mejoras necesarias en esta infraestructura y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad".

"Los vecinos de Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa y Aznalcázar merecen respuestas y soluciones", aseveran desde el PP, desde donde agregan que su "prioridad es que se aclare la situación de esta obra, que se garantice la transparencia en la gestión de los recursos públicos, y que la carretera reúna cuanto antes las condiciones de seguridad que necesitan sus usuarios".