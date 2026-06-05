PP de Sevilla reclama extender la excepción fiscal a las ayudas autonómicas al campo afectado por las borrascas

Archivo - Imagen del el vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua, Alberto Sanromán, en una reunión con ganaderos y agricultores de la provincia - PP SEVILLA - Archivo

SEVILLA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Sevilla ha reclamado al Gobierno de España que modifique el tratamiento fiscal de las ayudas concedidas por el Gobierno de la Junta de Andalucía a los agricultores y extender la exención fiscal a las ayudas autonómicas para que los ganaderos afectados por las borrascas reciban el importe íntegro.

Según ha detallado la formación sevillana en una nota de prensa, el Gobierno de Juanma Moreno ha movilizado más de 700 millones de euros para "apoyar al sector primario afectado por las borrascas" y ha alertado que, según las estimaciones realizadas por el propio sector, Hacienda "podría llegar a embolsarse más de 200 millones de euros de esas ayudas", casi un 30 por ciento, si no se corrige esta situación.

En este sentido, el vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua, Alberto Sanromán, ha señalado que "es incomprensible" que dos ayudas destinadas a un mismo objetivo, que es "ayudar a quienes han sufrido pérdidas por el temporal", reciban un "trato fiscal diferente" únicamente porque "proceden de administraciones distintas".

Asimismo, Sanromán ha afirmado que "de las 272.000 hectáreas afectadas por las inundaciones en Andalucía, 170.000 son en la provincia de Sevilla", siendo por tanto la provincia que más ayuda recibe por parte del ejecutivo andaluz y "la más afectada" al mismo tiempo por el tratamiento fiscal "injusto".

Según ha defendido el dirigente 'popular', estas ayudas "deberían servir" para recuperar explotaciones, reparar infraestructuras agrarias, reponer ganado o afrontar los daños ocasionados por los temporales, por lo que ha calificado de "inaceptable", que una parte de ese esfuerzo económico "acabe utilizándose para recaudar más impuestos".

En esa línea, ha defendido que el gobierno de Sánchez tiene "mecanismos suficientes" para corregir esta situación y garantizar que las ayudas autonómicas reciban "exactamente el mismo tratamiento fiscal" que las estatales. "Si el Ejecutivo considera que las ayudas concedidas por el Estado merecen una exención fiscal por su carácter extraordinario, no existe ninguna razón objetiva para negar ese mismo tratamiento a las ayudas financiadas por la Junta de Andalucía", ha aludido.

El vicesecretario de Agricultura ha reclamado al Ministerio de Hacienda que actúe "con urgencia" y apruebe las modificaciones necesarias para "evitar que agricultores y ganaderos vean reducido el importe de unas ayudas" que nacieron para compensar pérdidas derivadas de circunstancias excepcionales. "El campo andaluz necesita apoyo, no castigo fiscal", ha asegurado.