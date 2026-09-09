El PP de Sevilla valora la apuesta de la Junta y del Ayuntamiento por la transformación de barrios vulnerables

El secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, en una visita realizada al Polígono Sur. - PP SEVILLA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Sevilla, Agustín Aguilera, ha valorado este miércoles 9 el impulso del Gobierno de Juanma Moreno y del Ayuntamiento hispalense por la "transformación real" de barrios vulnerables como es el caso del Polígono Sur, donde el ejecutivo andaluz está realizando un conjunto de actuaciones.

Así lo ha precisado el dirigente popular en una visita realizada a este barrio de la capital sevillana, donde ha destacado que en materia de vivienda la Junta trabaja en la rehabilitación de un edificio abandonado del Polígono Sur para transformarlo en viviendas sociales en régimen de alquiler, una actuación que permitirá crear 30 nuevas viviendas, con una inversión de 2,4 millones de euros, según ha concretado la formación en una nota.

Esta intervención, ha señalado, forma parte de un plan de mayor alcance que, en su primera fase, actúa sobre un total de 542 viviendas del barrio, en concreto, 30 de nueva creación y 512 rehabilitadas. La inversión global de Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, en esta línea de actuación se acerca a los catorce millones de euros, "cifra que refleja el esfuerzo sostenido del Gobierno andaluz por la regeneración urbana y la ampliación del parque de vivienda social en el Polígono Sur", ha destacado.

"Este trabajo se enmarca en un modelo de actuación que la administración autonómica ya viene aplicando en el barrio desde hace años, orientado a recuperar inmuebles degradados y ponerlos al servicio de las familias con mayores necesidades", ha agregado Aguilera.

Asimismo, ha señalado que este tipo de actuaciones reflejan la coordinación entre Administraciones, concretamente entre el Gobierno andaluz y el Consistorio sevillano, que "trabajan de manera conjunta en la transformación del barrio".

Por otro lado, el secretario general del PP de Sevilla ha subrayado las campañas coordinadas por parte del Ayuntamiento con servicios municipales, como son la movilidad, con, por ejemplo, la reciente reurbanización y asfaltado de la carretera de Su Eminencia; disciplina urbanística; limpieza, parques y jardines, con planes específicos periódicos; zoosanitario; y seguridad, entre otros, para "fomentar la convivencia y el uso de los espacios públicos en la zona".

Por otro lado, ha lamentado la "inexistente colaboración del gobierno de Sánchez en asuntos de vital importancia para la transformación de la zona como es la seguridad". Es por ello que el secretario general del PP de Sevilla ha reclamado al Gobierno una ampliación de la dotación de Policía Nacional en la zona, así como en el resto de la provincia, al tratarse de una competencia exclusiva del Ejecutivo central.

"El aumento y refuerzo de los efectivos policiales en el Polígono Sur es imprescindible para acompañar y dar continuidad al esfuerzo inversor que la administración autonómica y local vienen sosteniendo en el barrio", ha añadido, al tiempo de destacar "la transformación real y duradera de la zona necesita inversión, oportunidades y convivencia, y ello depende, indispensablemente, de que el Gobierno de España asuma su responsabilidad y garantice la presencia de Policía Nacional que este barrio necesita".