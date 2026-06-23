El PP de Sevilla valora el liderazgo de la provincia en exportaciones andaluzas con 3.263 millones de facturación

El presidente del PP provincial, Ricado Sánchez - PP DE SEVILLA

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla ha vuelto a situarse al frente del comercio exterior andaluz al registrar exportaciones por valor de 3.262 millones de euros durante el primer cuatrimestre de 2026, lo que supone el 21,5% del total de las ventas andaluzas al exterior y un crecimiento del 18,1% respecto al mismo periodo del año anterior, el mayor de todas las provincias andaluzas, una circunstancia valorada por el PP de Sevilla.

Además, la provincia registra un superávit comercial de 1.198 millones de euros, consolidándose como una de las principales locomotoras económicas de Andalucía y "contribuyendo decisivamente" al récord histórico alcanzado por la comunidad autónoma, que ha exportado 15.142 millones de euros entre enero y abril: "la mejor cifra para este periodo desde que existen registros", señala la formación en un comunicado.

En este sentido, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha valorado "muy positivamente" estas cifras y ha señalado que Sevilla "vuelve a demostrar su capacidad para liderar el crecimiento económico de Andalucía gracias al esfuerzo de nuestras empresas, autónomos y trabajadores, que cada día generan riqueza, empleo y nuevas oportunidades para nuestra provincia".

Sánchez ha subrayado al respecto que "los datos reflejan la fortaleza del tejido productivo sevillano y su capacidad para competir en los mercados internacionales, situando a Sevilla como la provincia que más exporta de Andalucía y la que más crece en ventas al exterior".

Asimismo, el dirigente del PP ha destacado que Andalucía es la única de las tres comunidades autónomas que encabezan las exportaciones nacionales que mantiene saldo positivo en su balanza comercial, con un superávit de 1.614 millones de euros y una tasa de cobertura del 112%, frente al déficit comercial que registra España.

'RESULTADOS FRUTO DE UNA ESTRATEGIA'

"Estos resultados son fruto de una estrategia basada en la estabilidad, la confianza y el apoyo a la actividad económica impulsada por el Gobierno de Juanma Moreno, que ha convertido la internacionalización en una herramienta fundamental para el crecimiento de Andalucía", ha afirmado Ricardo Sánchez.

"Hoy Andalucía bate récords históricos de exportaciones y mantiene superávit comercial frente al déficit que registra España porque existe una estrategia clara de apoyo a las empresas, de apertura a nuevos mercados y de generación de confianza para invertir y crear empleo", Ricardo Sánchez también ha puesto en valor la diversificación que caracteriza actualmente al sector exterior andaluz, tanto en mercados como en productos y territorios.

En este sentido, ha destacado que siete provincias andaluzas han incrementado sus exportaciones durante el primer cuatrimestre del año, mientras que mercados estratégicos como Alemania, Francia, Italia y Portugal registran crecimientos de dos dígitos y China lidera el aumento de las ventas dentro de los diez principales destinos internacionales.

"Frente a quienes ponen obstáculos al crecimiento económico, Andalucía demuestra que cuando se generan las condiciones adecuadas para que las empresas puedan desarrollarse, los resultados llegan. Hoy nuestra comunidad bate récords de exportación y Sevilla lidera ese crecimiento con cifras históricas".

Sánchez ha incidido en que "mientras Andalucía crece por encima de la media nacional en exportaciones, Sevilla lidera ese crecimiento dentro de nuestra comunidad, lo que demuestra que las políticas de estabilidad, bajada de impuestos y apoyo al tejido productivo están dando resultados".

Para concluir, el presidente provincial ha matizado que "cada vez son más las empresas sevillanas que encuentran oportunidades en mercados internacionales y generan riqueza y empleo de calidad desde nuestra tierra. Ese es el camino que debemos seguir recorriendo para fortalecer nuestra economía y garantizar nuevas oportunidades para las familias sevillanas".