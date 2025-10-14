PP Sevilla valora los nuevos planes de acción para cribados de cáncer y el aumento en inversión en equipos oncológicos

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, ha puesto este martes, en vísperas del Consejo del Gobierno que tendrá lugar este miércoles y en el que se abordarán los nuevos planes de acción para los cribados de cáncer de colon y cuello de útero, esta iniciativa del Gobierno andaluz como una muestra de que "Andalucía sigue dando pasos firmes para garantizar la detección precoz del cáncer con más medios, más coordinación y profesionales".

Según una nota emitida por el partido, la vicesecretaria provincial popular ha destacado que estos nuevos planes complementan el plan de choque del cribado de cáncer de mama que ya está en marcha y que , a su juicio, "ha permitido reforzar los protocolos, acortar los tiempos de respuesta y mejorar la trazabilidad de las citas".

Asimismo, Gloria Guillén ha agradecido el apoyo y la implicación de la sociedad de oncólogos y de los profesionales sanitarios que colaboran en los programas de cribado y ha destacado que "su compromiso con la detención precoz y con los pacientes es esencial para seguir avanzando en una sanidad pública moderna y eficaz".

AVANCES CONCRETOS EN COLON Y CUELLO DE ÚTERO

El programa de cribado de cáncer de colon, dirigido a la población de 50 a 69 años, ha duplicado, según ha asegurado el partido, sus niveles de participación en los últimos años, pasando del 39% en 2020 al 65% en 2024.

El PP ha enmarcado que, en el caso del cribado de cáncer de cuello de útero, Andalucía ha cumplido con los plazos marcados a nivel nacional, alcanzando ya un 75% de cobertura de invitación y un 83% de participación efectiva.

Además, se prevén inversiones de 600.000 euros en mejoras estructurales en los hospitales Virgen Macarena y Valme de Sevilla y Virgen de la Victoria de Málaga para reforzar el servicio de Anatomía Patológica. Una apuesta firme del Gobierno andaluz por la sanidad pública Por otro lado, la vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP de Sevilla, Gloria Guillén, ha recordado que el Gobierno de Juanma Moreno ha incrementado un 426% la inversión en equipos oncológicos desde 2019, lo que demuestra una "apuesta sin precedentes por la prevención, la detección temprana y la atención a los pacientes oncológicos".