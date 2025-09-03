El PP de Sevilla valora el respaldo de la Junta a las bandas de música para la compra de instrumentos

La vicesecretaria de Cultura, Patrimonio Histórico, Foro Cívico y Deporte del PP de Sevilla, Sol Cruz-Guzmán. - PP DE SEVILLA

Cultura activa una línea de ayudas de 300.000 euros, con un máximo de 2.500 euros por solicitante

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha valorado "muy positivamente" el respaldo de la Junta de Andalucía a las bandas de música con la convocatoria, por primera vez, de una línea de ayudas de 300.000 euros, con un máximo de 2.500 euros por beneficiario, para la compra de instrumentos musicales.

En una nota de prensa, la vicesecretaria de Cultura, Patrimonio Histórico, Foro Cívico y Deporte del PP de Sevilla, Sol Cruz-Guzmán, ha subrayado que esta iniciativa pionera del Gobierno del PP de la administración autonómica "supone el apoyo a un sector que es parte esencial de la cultura musical de nuestra tierra".

En este sentido, el plazo para solicitar dichas ayudas, convocadas a través de la Consejería de Cultura, permanecerá abierto hasta el próximo 22 de septiembre. La solicitud se cumplimentará según lo dispuesto en el Anexo 1 de la convocatoria, a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta.

Las ayudas, ha señalado la vicesecretaria popular, van dirigidas a las asociaciones o fundaciones culturales de carácter musical sin ánimo de lucro y las hermandades y cofradías que tengan vinculadas o adscritas bandas de música, que estén inscritas en el registro público y tengan su domicilio social en Andalucía.

De esta manera, en detalle, serán subvencionables los gastos por la adquisición de instrumentos de las diferentes categorías, quedando excluidos los accesorios, exceptuando los de percusión, atriles de concierto, luces de atril, mamparas separadoras de percusión, tarimas elevadoras para set de percusión o sección viento metal.

Para finalizar, Cruz-Guzmán, ha destacado que "las bandas de música son una parte esencial de la cultura musical de nuestra tierra, que cumplen, además, un espacio de aprendizaje, de transmisión de conocimiento, e impulsan el esfuerzo, la constancia y el amor por la música".

Por otro lado, y en contraposición a la labor y apuesta del Gobierno de Moreno a la cultura, la también portavoz de la Comisión de Cultura en el Congreso, ha lamentado "la falta de actuación por parte del gobierno sanchista para el impulso de las medidas para el desarrollo de un plan nacional de apoyo a las bandas de música aprobado a instancias del grupo popular".

"Un abandono al sector, que se evidencia, también, en la negativa del Gobierno de España a recibir a la Federación Nacional de Bandas de Música, quienes llevan meses esperando a ser recibidos", ha concluido.