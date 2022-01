PP de Valencina (Sevilla) alerta de que el Ayuntamiento "permite la circulación" de tres vehículos municipales sin ITV

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Valencina de la Concepción (Sevilla) ha denunciado la circulación de tres vehículos de las delegaciones de Obras y Servicios y Parques y Jardines sin la correspondiente Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor al llevar la misma varios meses caducada.

Así lo ha alertado el portavoz adjunto del PP de Valencina, Ramón de la Cerda, quien ha denunciado los hechos tanto en el Registro Municipal como ante la Policía Local. A través de un escrito, ha instado a los servicios del Ayuntamiento a comprobar los hechos que fueron constatados 'in situ' por la Policía Local.

"Estamos ante un caso para alarmarse dado que circular sin ITV es un hecho grave porque ninguna compañía aseguradora se haría cargo absolutamente de nada en caso de que los vehículos se vieran inmersos en algún siniestro", ha dicho, resaltando que "es más grave aún que se está poniendo en peligro a los trabajadores municipales a los cuales han estado obligados a utilizar estos vehículos sin las condiciones mínimas exigibles".

"Es verdaderamente lamentable que en asuntos de esta índole la dejadez del Ayuntamiento sea absoluta. No puede ser que este abandono sistemático afecte al buen funcionamiento de los servicios públicos perjudicando a los trabajadores y a los ciudadanos", ha añadido.

En su opinión, el alcalde y su equipo de gobierno "están centrados en su propia supervivencia tras los varapalos sufridos recientemente, pero los ciudadanos no pueden padecer la incompetencia y la desidia a los que el tripartito los tiene sometidos".

Para Ramón de la Cerda, "no es de recibo que mientras el alcalde incoa expedientes sancionadores a vecinos del municipio por tener la ITV caducada, el propio Ayuntamiento tenga vehículos sin ITV circulando por el municipio sin que se haga nada al respecto". "Es un sin sentido que revela el esperpento en los que se ha convertido el alcalde y su equipo", ha apostillado.

"DEJADEZ DEL GOBIERNO LOCAL"

El portavoz popular ha apuntado que esta imagen de dejadez es "el fiel reflejo de lo que está haciendo el Gobierno local". "Pedimos que se echen a un lado y dejen gobernar al partido que ganó las pasadas elecciones municipales, un partido con vocación de Gobierno para todos en el que nadie se sienta excluido, proyecto que como nadie representa nuestro compañero Ramón Peña", ha insistido.

"Valencina de la Concepción no puede soportar ni un minuto más la parálisis y la incompetencia a la que la tienen sometida, cuando nuestro municipio es el tercer pueblo por renta per cápita de Andalucía. Hay algo que lleva mucho tiempo sin funcionar y que está lastrando a nuestro municipio, que no es otra que el tripartito que perdió las elecciones", ha zanjado.