El pregón de San Mateo abre este viernes los cultos en honor al patrón de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

ALCALÁ (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El pregón de San Mateo abre este viernes 12 de septiembre los cultos en honor a San Mateo, patrón de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en el 30 aniversario de la aprobación canónica de la hermandad. En este sentido, el Consistorio, a través de la Delegación de Fiestas Mayores, está coordinando todos los servicios necesarios para que los cultos, incluidas la tradicional romería y la procesión de la imagen, "transcurran con la mayor seguridad y esplendor posible".

Esta efemérides de la aprobación canónica, el 2 de junio de 1995, por el Arzobispado de Sevilla, decreto firmado por el entonces arzobispo Carlos Amigo Vallejo, se conmemora, entre otros honores, con el protagonismo de la imagen del patrón para el cartel de Glorias de todo este año 2025, obra de José Gutiérrez Aragón, que se une al propio cartel de las Fiestas Patronales San Mateo 2025, obra del pintor Antonio Florencio Donoso, dedicado a la romería, informa en una nota de prensa.

El calendario de cultos comienza con el pregón de San Mateo este viernes (21,00 horas) en el Teatro Gutiérrez de Alba a cargo de Alberto Mallado Expósito, periodista, licenciado por la Universidad de Sevilla. De familia muy vinculada con las tradiciones de Alcalá, ha escrito numerosos artículos sobre la actualidad no sólo de Alcalá, sino de toda la provincia y de Sevilla.

La misa de romeros (8,30 horas) tendrá lugar el domingo en la Parroquia de la Inmaculada, con predicación de Teodoro León, arzobispo auxiliar de Sevilla. En cuanto a la romería, la salida de la Cruz de Guía está fijada a las 9,45 horas desde el citado templo, y el cortejo dicurrirá por Ramón J. Sénder, avenida Constitución, Plaza de San Mateo, Paraíso (10,35h), Plaza Cervantes (11h), Puente, Cortijo Olivera, Pinares de la Boticaria (14h), con regreso a partir de las 18,00 horas.

La salida procesional de la imagen del patrón se realizará el domingo siguiente, día 21, a partir de las 20,00 horas con el siguiente itinerario: Gracia Sáenz de Tejada, Antonio Guerra Ojeda (20,40 horas), Doctor Marañón, José Echegaray, Lope de Vega (21,40 horas), Profesora Francisca Laguna, parroquia de la Inmaculada (23,00 horas).