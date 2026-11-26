Intervención en el municipio de Camas. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El investigador Rafael Monge Palma, miembro del Grupo Termotecnia (TMT) de la Universidad de Sevilla, ha recogido en Santiago de Compostela el galardón de innovación concedido por la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (A3E), con el que se ha reconocido el desarrollo de una solución tecnológica orientada a aliviar el estrés térmico de la ciudadanía en el interior de sus viviendas durante las olas de calor, un problema cada vez más frecuente en el contexto del cambio climático que dificulta habitar y descansar en el hogar bajo condiciones de calor extremo.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la solución ha consistido en una cubierta de doble piel que activa de forma efectiva la masa térmica del edificio y transforma el forjado en una batería térmica destinada a almacenar frío. Mediante la combinación de ventilación nocturna y enfriamiento evaporativo, controlados de forma inteligente a través de un algoritmo predictivo, el sistema anticipa las condiciones ambientales para disipar por la noche el calor acumulado utilizando el aire exterior y acumular frío de cara al día.

En este contexto, el trabajo distinguido ha sido fruto de la labor investigadora del Grupo Termotecnia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la US, en el marco del proyecto europeo Cosmic, con el que se ha partido de la trayectoria de figuras referentes en eficiencia energética y confort térmico en edificios dentro de la US, como el profesorado integrado por Servando Álvarez Domínguez, María del Carmen Guerrero Delgado y José Sánchez Ramos.

De esta manera, esta tecnología ha dado respuesta a una carencia extendida en la mayoría de los inmuebles españoles construidos antes de la primera directiva europea de eficiencia energética en la edificación, que presentan deficiencias tanto por sobrecalentamiento en verano como por enfriamiento en invierno.

Esta nueva tecnología se ha implementado con éxito en más de 20 viviendas sociales de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en el municipio sevillano de Camas y en Mengíbar (Jaén), donde se han tratado las cubiertas de todo un distrito, en una intervención que abarcó más de 150 alojamientos.

CONFORT TÉRMICO EL 96,6% DEL TIEMPO

En episodios de olas de calor, como los registrados en el verano de 2025, un ventilador con sistema evaporativo refresca el aire que entra en la cubierta para asegurar la extracción térmica. Gracias a ello, durante aquel periodo estival se logró mantener la temperatura interior por debajo de los 29 °C --frente a los valores de entre 33 y casi 35 grados que se habrían alcanzado sin esta intervención-- y garantizar condiciones de confort térmico el 96,6% del tiempo en verano sin necesidad de aire acondicionado, favoreciendo además el bienestar térmico en invierno.

Con un coste de operación inferior a 1,20 euros al día, "menos de lo que cuesta un café con leche", según ha puntualizado el equipo investigador, la tecnología se configura como una herramienta directa contra la pobreza energética.

Desde el punto de vista constructivo, se trata de un sistema 'plug and play' que se instala directamente sobre la superficie existente sin requerir intervenciones complejas, lo que facilita su aplicación en cualquier edificio de cubierta plana, incluidos los inmuebles de uso comercial, y permite replicar su diseño en las fachadas para avanzar hacia el concepto de edificio de doble piel.

En este sentido, Rafael Monge Palma ha señalado que "el mejor indicador del éxito del proyecto ha sido el testimonio de las personas beneficiadas, quienes trasladaron personalmente su gratitud al equipo por haber podido descansar con normalidad durante el verano".

Asimismo, ha puesto en valor la "dimensión social" de una innovación concebida para "aportar dignidad" a quienes habitan estas viviendas y asegurar el acceso a un hogar no solo asequible, sino también confortable.

En esta línea, ha subrayado el compromiso del Grupo Termotecnia con la eficiencia energética, el confort ambiental y la sostenibilidad urbana en estrecha colaboración con socios empresariales e institucionales y con la transferencia del conocimiento científico. "La universidad solo es verdadera universidad cuando sus soluciones llegan a la ciudadanía", ha afirmado.