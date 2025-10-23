Los Premios Radiolé 2025 "reivindican el arte" en Sevilla con galardones a José Mercé, Pastora Soler y María Peláe

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha acogido este miércoles los Premios Radiolé 2025, que han celebrado el "gran momento que vive la música española" en una noche en la que "reinaron la pasión, la emoción y el arte" y donde artistas como José Mercé, India Martínez, Pastora Soler, María Peláe, Los Caños, Chambao, LaChispa, Maki y María Artes, Lela Soto Sordera y María Vidal han sido galardonados en esta edición, que se ha celebrado en el Cartuja Center y ha estado presentada por La Húngara y el subdirector de Radiolé y Cadena Dial, Joaquín Hurtado.

Según ha informado una nota de prensa emitida por la cadena radiofónica, Pastora Soler ha sido una de "las grandes protagonistas de la noche", donde interpretó '30 veces' e hizo una versión a piano y voz de 'Triniá' que "emocionó a las más de 1.500 personas que disfrutaron de la gala". Allí, ha afirmado tras recibir el trofeo que está "muy feliz porque, con los años, una valora aún más estos momentos y reconocimientos"

Por otra parte, el cantante José Mercé, ha recibido el galardón de manos del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans. El intérprete de canciones como 'Aire' destacó que, "si no existiera Radiolé el flamenco sería otra historia. Es la única radio que se preocupa por la verdadera marca España, que es el flamenco".

María Peláe llenó el Cartuja Center "de emoción y pasión" con 'Que digan' y "se puso flamenca" para celebrar su Premio Radiolé: "Cuántas veces utilizamos la palabra 'olé' para referirse a cosas bonitas. Alguien canta bonito y dices 'olé', alguien dice lo que hay que decir y dices 'olé', te sale bien el potaje y dices 'olé'... Así que, con tantas cosas bonitas que están pasando hoy, recibir este premio es para decir 'olé'".

Los Caños, por su lado y según ha señalado el citado comunicado, han remarcado "el apoyo que les ha brindado Radiolé tras anunciar su vuelta a los escenarios" porque "es de agradecer tener una radio que desde el minuto uno está apoyando nuestra música".

"Tras arrasar con su 'Hartita de llorar'", LaChispa ha recogido el primer Premio Radiolé de su carrera con el auditorio "rendido a su arte", confesando que "ya siento Radiolé como mi casa". Por su parte, Maki y María Artés han subrayado "el cariño que el público les ha puesto a nuestras canciones".

María Vidal ha recogido el primer Premio de Honor que entrega Radiolé destacando "la ilusión" porque detrás del premio "hay mucho trabajo". "Este trofeo no solo es mío, es de toda la gente que me ha apoyado durante toda mi carrera". La lista de ganadores la ha completado Lela Soto Sordera, que se ha llevado el galardón 'Temple y Pureza'.

Además, la organización ha añadido que la solidaridad también "tuvo su hueco en la gala de la mano de Pulseras Rosas" ya que la presindenta y fundadora de la ONG, Carla Herrera, ha explicado cómo ayuda su fundación a las mujeres con cáncer de mama con escasos recursos económicos.

Hurtado, por su parte, ha aplaudido el trabajo que realiza la organización, al tiempo que ha reivindicado la sanidad pública.

Además de conducir el evento, La Húngara ha presentado en directo su nuevo tema, 'Esta es mi vida', que ha dedicado a Joaquín Hurtado. La gala también contó con las actuaciones en directo de Antoñito Molina ('Me prometo'), Ginés González ('Octava maravilla'), Yerai Blanco ('Todos los besos'), Ismael González ('Escúchame') y Alejandro Astola ('Dónde vas').