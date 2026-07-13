Presentada la camiseta de la Medio Maratón de Sevilla, que representa el Patio de los Naranjos, la Giralda y la Catedral

Presentación de la camiseta conmemorativa de la Medio Maratón con el patrocinio de Runnek. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Medio Maratón de Sevilla ha presentado oficialmente su "espectacular" camiseta Runnek, nuevo patrocinador técnico de la prueba, que lucirán los 22.000 participantes que estarán en la línea de salida el 29 de noviembre.

La camiseta ha sido presentada de la mano de la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena; junto con el gerente del Instituto Municipal de Deportes, Ricardo Villena; la secretaria del Club Atletismo San Pablo, Aranza Gómez Guerrero; y el director de Create Deporte, Mateo Navajas, según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota.

De este modo, la marca deportiva Runnek se convierte en esta edición en el patrocinador técnico de la prueba y ha desarrollado esta camiseta conmemorativa "con los más avanzados materiales textiles" ideales para la práctica del 'running' y con un diseño que recoge una de las imágenes más icónicas de Sevilla, el Patio de Los Naranjos, con la catedral y la Giralda de fondo.

En la presentación, la delegada de Deportes, María Tena, ha destacado que "Sevilla, con sus monumentos históricos y edificios únicos en el mundo, invita a diseñar camisetas como ésta del Medio Maratón que estoy convencida de que los participantes en la prueba van a lucir con orgullo".

La cita hispalense estrena nueva fecha y ubicación en el calendario deportivo de la ciudad y "vuelve a batir todos los registros históricos de participación" en una edición que presentará "muchas novedades y mejoras".

En contexto, el medio maratón hispalense, que agotó los 22.000 dorsales disponibles hace meses, atrae a corredores de todo el mundo gracias a su recorrido, "totalmente llano e idóneo para lograr grandes marcas o para cubrir sus 21.097 metros de la forma más asequible".

Así, es uno de los medios maratones más planos de Europa con sólo cinco metros de diferencia de altura entre su punto más bajo y más alto, siendo un recorrido "muy propicio para lograr grandes marcas en la distancia".