Presentada la I Carrera de la Navidad de Sevilla, con carácter solidario y trazado por el Parque de María Luisa

Concejales y miembros de la asociación Apascide, en la presentación de la I Carrera de la Navidad, que tendrá carácter solidario y un trazado por el Parque de María Luisa. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este viernes la presentación de la I Carrera de la Navidad, que se celebrará justo dentro de un mes, el 21 de diciembre, con salida y llegada en la Plaza de América y un recorrido de 3,5 kilómetros que discurre por el Parque de María Luisa y que los participantes podrán completar corriendo o caminando.

Esta cita tendrá un marcado carácter solidario y benéfico a favor de Apascide, la Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera, algunos de cuyos miembros han estado presentes en la presentación de la carrera, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Las inscripciones ya están abiertas en la web de la prueba: 'www.carreranavidadsevilla.es' y se puede realizar tanto individual como familiar, para dos o más miembros. Además, existe la posibilidad de colaborar con el 'dorsal 0' con el que todo lo recaudado se destinará íntegramente a la asociación Apascide.

En la presentación de la carrera, la delegada de Deportes, María Tena, --en su primer acto público tras tomar posesión del cargo este jueves en el Pleno, tras la marcha de Silvia Pozo a Salud-- ha estado acompañado por numerosos representantes del deporte local y personalidades y ha animado a "todos los sevillanos a disfrutar de esta nueva actividad que viene a potenciar la agenda de la Navidad en Sevilla y a integrar en ésta el deporte".

"La I Carrera de la navidad de Sevilla es una cita que va más allá del deporte, que integra actividad física y solidaridad, y que además nos va a permitir pasar una gran mañana en el Parque de María Luisa gracias a las actividades de animación previstas tras la llegada", ha añadido Tena.

Tras la carrera o marcha de los participantes, en la llegada habrá avituallamiento líquido y sólido, así como degustaciones; además, en la Plaza de América habrá un escenario con animación, sorteos, música navideña y villancicos, entre otras actividades. También habrá un rincón solidario para poder entregar juguetes para niños desfavorecidos, así como un Cartero Real en el que los más pequeños de la casa podrán dejar sus cartas para los Reyes Magos.