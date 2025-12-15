Presentada la nueva edición de 'Navigalia', el espectáculo visual navideño en la orilla del Guadalquivir en Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la presentación del espectáculo Navigalia. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este lunes 'Navigalia: Misión Regalo', la nueva edición del espectáculo visual navideño que tiene lugar en la orilla del Guadalquivir frente al barrio de Triana.

Este año, bajo el título 'Misión Regalo', la historia sitúa a Sevilla como protagonista de un cuento navideño que "invita a familias y visitantes a vivir una experiencia mágica al aire libre", según una nota remitida por el Ayuntamiento.

En esta ocasión, "los Reyes Magos llegan a Sevilla pero los beduinos han perdido los regalos, y también el oro, el incienso y la mirra. A partir de ahí comienza una aventura que recorre los monumentos, barrios y personajes más queridos de la ciudad, desde Bécquer hasta La Roldana".

Por su parte, Sanz ha destacado que Navigalia se ha convertido en "una propuesta única en España y uno de los momentos más esperados por los sevillanos durante las fiestas". "Su enclave lo ha transformado en un escenario cultural abierto, inmersivo y totalmente integrado en nuestro paisaje", ha indicado.

El alcalde ha asegurado que en esta tercera edición el espectáculo contará con una mayor duración combinando proyecciones, artes escénicas, música, iluminación, efectos y "una narrativa profundamente sevillana". Navigalia es un proyecto del Ayuntamiento de Sevilla, diseñado, producido y puesto en escena por Acciona.

El espectáculo pasa a tener una duración de 12 a 23 minutos por pase. Cada función contará con 1.842 localidades (1.812 más 30 para personas con movilidad reducida). Un total de 128.940 entradas estarán disponibles para el público.

Navigalia podrá disfrutarse del 18 al 23 y del 26 al 30 de diciembre, y del 2 al 4 de enero, con cinco pases diarios a las 18,45, 19,40, 20,35, 21,30 y 22,25 horas. El precio de la entrada es de 2 euros, y pueden adquirirse desde el pasado viernes en la web: navigalia2025.com o en la taquilla del Teatro Lope de Vega.