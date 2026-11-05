Presentada en Sevilla la iniciativa 'Otoño en Igualdad 2026', con más de veinte actividades para fomentar la igualdad

'Otoño En Igualdad 2026' En Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado en la Casa de la Mujer la campaña 'Otoño en Igualdad 2026. Temporada de encuentros', una iniciativa municipal que reúne más de veinte actividades formativas, culturales, participativas y de sensibilización destinadas a promover la igualdad de oportunidades, el empoderamiento femenino y la autonomía personal y profesional de las mujeres.

Según ha informado el Gobierno local en un comunicado, esta nueva programación comenzó el pasado 22 de octubre y se prolongará hasta el 19 de diciembre, con la Casa de la Mujer como uno de sus principales escenarios.

La campaña aborda la igualdad desde diferentes ámbitos de la vida cotidiana, con propuestas relacionadas con la salud, la educación, la cultura, la empleabilidad, las nuevas tecnologías y el bienestar emocional.

El delegado de Derechos Sociales, Barrios y Colectivos de Atención Preferente, Empleo e Igualdad, José Luis García, ha destacado que "no basta con reivindicar la igualdad en los grandes discursos. Tenemos que trabajar también en la formación, en el empleo, en la cultura, en la salud, en la educación, en las relaciones personales y en la autonomía de las mujeres".