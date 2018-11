Presentadas en Sevilla las 31 nominaciones a los premios 'European Film Academy'

Publicado 10/11/2018 16:58:50 CET

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF), European Film Academy y EFA Productions han presentado este domingo las nominaciones a los 31 Premios de Cine Europeo.

Los más de 3.500 miembros de la EFA votarán por los ganadores que se presentarán durante la ceremonia de entrega de premios el día 15 de diciembre en Sevilla, ha explicado en un comunicado la organización.

Así, los nominados a la 'Película Europea' son 'Border', de Ali Abbasi, 'Cold War', de Pawel Pawlikowski, 'Dogman', de Matteo Garrone, 'Girl', de Lukas Dhont', y 'Lazzaro feliz', de Alice Rohrwacher.

En la categoría de 'Documental Europeo', han sido nominados 'Woman Captured', de Bernadett Tuza-Ritter, 'Bergman -A year in a life', de Jane Magnusson, 'Of fathers and sons', de Talal Derki, 'The distance barking of dogs', de Simon Lereng Wilmont, y 'The silence of others', de Almudena Carracedo y Robert Bahar.

En la categoría de 'Director Europeo' compiten Ali Abbasi por 'Border', Matteo Garrone por 'Dogman', Samuel Maoz por 'Foxtrot', Pawel Pawlikowski por 'Cold War' y Alice Rohrwacher por 'Lazzaro feliz'.

Marie Bäumer por Romy Schneider en '3 Days in Quiberon', Halldóra Geirharsdóttir por Halla/Ása en 'Woman at war', Joanna Kulig por Zula en 'Cold War', Bárbara Lennie por Petra en 'Petra', Eva Melander por Tina en 'Border' y Alba Rohrwacher por Antonia mayor en 'Lazzaro feliz' competirán al galardón de 'Actriz Europea'.

A mejor 'Actor Europeo' están nominados Jakob Cedergren por Asger en 'The Guilty', Rupert Everett por Oscar Wilde en 'The happy prince',

Marcello Fonte por Marcello en 'Dogman', Sverrir Gudnason por Björn Borg en 'Borg/Mcenroe', Tomasz Kot por Wiktor en 'Cold war' y Victor Polster por Lara en 'Girl'.

Por último, como mejor 'Guionista Europeo' han sido nominados Ali Abbasi, Isabella Eklöf y John Ajvide Lindqvist por 'Border', Matteo Garrone, Ugo Chiti y Massimo Gaudioso por 'Dogman', Gustav Möller y Emil Nygaard Albertsen por 'The guilty', Pawel Pawlikowski por 'Cold War' y

Alice Rohrwacher por 'Lazzaro feliz'.