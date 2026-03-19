Presentado el evento deportivo de fuerza de carácter solidario previsto para octubre en Guillena (Sevilla)

Presentación del 'Garken Box Gladiator Games II' - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido este jueves la presentación del 'Garken Box Gladiator Games II', el evento deportivo que tendrá lugar el próximo 3 de octubre en la plaza de toros de Guillena. Se trata de una competición híbrida de fuerza y resistencia que, además, tendrá carácter solidario. Las pruebas se desarrollarán en un entorno mixto, que alternará carreras de 200 metros por la plaza y una serie de ejercicios funcionales de fuerza y resistencia. Entre otros, los competidores se enfrentarán a ejercicios de empuje y arrastre de trineo, lanzamiento de 'wallballs' y zancadas con saco, remo y 'air bike'.

Según ha expresado la institución provincial en una nota, Gimnasio Garken Box Las Pajanosas es el organizador del evento y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Guillena. Esta es la segunda edición.

En el acto de presentación han estado presentes la concejala de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Guillena, Natividad Fernández, y el concejal de Deportes, Manolo Vázquez, junto a los promotores del evento.

Está previsto que a la cita concurran deportistas de toda Andalucía y de otras comunidades, al igual que ocurrió en la primera edición.