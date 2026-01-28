Presentado el libro-catálogo de la exposición 'Patrimonio histórico de la Diputación de Sevilla'

Presentado el libro-catálogo de la exposición impulsada por la Diputación en San Luis de los Franceses. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha presentado el libro-catálogo 'Patrimonio Histórico de la Diputación de Sevilla 1500-1900. Arte y Beneficencia', que compila la historia de la exposición permanente del mismo nombre producida por la Diputación de Sevilla y radicada en el Conjunto Monumental de San Luis de los Franceses, así como imágenes y contenidos sobre las obras, algunas de ellas que se exponen reunidas por primera vez en muchos años.

La presentación, que ha tenido lugar en la Casa de la Provincia, ha reunido junto al diputado de Cultura al comisario de la exposición y coordinador del libro-catálogo, Juan Luis Ravé, y a varios de los autores del volumen: Enrique Muñoz, Manuel García Luque, Carmen Heredia y Federico García de la Concha, así como a la directora general del Área de Cultura y Ciudadanía, Carolina Morales, informa en una nota de prensa.

Como ha señalado Fernández, "hemos querido poner a disposición del público esta publicación, coincidiendo con el primer aniversario de la muestra en San Luis. Un primer año en el que 58.500 personas nos han visitado y han dado su confianza a estos contenidos artísticos y patrimoniales de la Diputación, contribuyendo a agregar valor a la visita que se venía ofreciendo desde 2017 a las zonas monumentales (Iglesia de San Luis, Capilla Doméstica y Cripta) y a posicionar San Luis de los Franceses como uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la capital hispalense".

El libro-catálogo se divide en dos partes. En la primera se incluyen varios estudios: el primero de ellos versa sobre la evolución del sistema hospitalario en Sevilla, desde los hospitales medievales hasta la asunción de competencias por la Diputación de Sevilla, y está firmado por Federico García de la Concha Delgado. Y otros dos sobre la colección expuesta y el patrimonio y la hospitalidad en la Sevilla del Antiguo Régimen, ambos obra de Juan Luis Ravé.

En su segunda parte, la publicación recoge el análisis pormenorizado de las piezas expuestas, ordenadas según institución de procedencia, redactados por María Luisa Cano y María Antonia Durán, en el caso de los tejidos; Manuel García Luque, en las obras escultóricas; Fuensanta García de la Torre, sobre la tabla de San Laureano y dos santos mártires del arzobispado hispalense, perteneciente al retablo del Hospital de San Hermenegildo; Carmen Heredia, en las piezas de orfebrería; Enrique Muñoz, sobre pintura del s. XVIII y XIX, y el propio Juan Luis Ravé sobre diferentes piezas y los textos de introducción sobre los hospitales de procedencia.

Las fotografías del catálogo son obra de Daniel Salvador Almeida. "Se trata de una obra de calidad, tanto en su contenido como en su presentación, que servirá al lector para conocer más profundamente las obras de arte que forman parte de la exposición y que le acompañará igualmente en la comprensión del contexto histórico, social y artístico de la Sevilla de la época, de la mano de importantes expertos en arte de Andalucía", ha dicho Casimiro Fernández.

El libro-catálogo "Patrimonio Histórico de la Diputación de Sevilla 1500-1900. Arte y Beneficencia" está ya a la venta: online a través del Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura de la Diputación de Sevilla y presencial, tanto en la sede provincial como en las taquillas de San Luis de los Franceses. Su precio es de 20 euros.

LA EXPOSICIÓN

La muestra es de carácter permanente, con más de cien piezas restauradas, siete ámbitos distintos de exposición, un audiovisual y un interactivo. En cuanto a los contenidos expositivos, se distribuyen en torno a siete salas. La primera, la antigua Sala de Ejercicios Espirituales del noviciado y actual recinto de bienvenida al visitante, alberga un audiovisual que da el contexto de la exposición previo a la visita a las obras originales.

Además, se expone una antigua máquina de impresión del siglo XIX, que formaba parte de la escuela de artes gráficas que en San Luis formaba a los niños expósitos, antes de abandonar el hospicio,y que es origen del complejo educativo José María Blanco White.

La segunda sala, el Refectorio, es la más relevante de toda la exposición. Contiene las obras provenientes del Hospital de las Cinco Llagas, destacando el apostolado de Esteban Márquez, que se reúne y expone por primera vez desde el desalojo del hospital para su conversión en sede del Parlamento Andaluz.

La tercera sala recoge patrimonio procedente de otros hospitales, con obras del Hospital de los Inocentes (origen del Hospital Psiquiátrico de Miraflores), San Lázaro y San Hermenegildo. Destaca el titular de San Lázaro, una pequeña escultura en madera dorada y policromada que presidía el altar de la iglesia, realizada por Roque Balduque.

En la sala cuarta, centrada en la extinta Casa Cuna, destaca el excelente conjunto escultórico de San José con el niño, tallado por Duque Cornejo, mientras que la quinta, situada en la antigua Sala De Profundis, donde se celebraban los velatorios de los padres jesuitas y los novicios fallecidos, acoge la orfebrería y los textiles.

En la sexta sala, la Trasacristía, se han situado restos de las diferentes etapas constructivas de San Luis de los franceses, así como un interactivo con la historia del edificio a disposición del visitante. Y, por último, la Sacristía de la Iglesia está separada en dos ámbitos distintos, uno dedicado a restituir obra original de San Luis y otro a contar la llegada de las Hermanas de la Caridad en el siglo XIX y cómo se encargaban del cuidado de la infancia en este antiguo noviciado, pasando a ser hospicio provincial.

Destaca un maravilloso retrato pictórico, realizado por Valeriano Bécquer, de Josefa Fraile, benefactora de esta institución. La exposición está incluida en el actual precio de visita al monumento, sin incremento alguno: un euro, para los nacidos o residentes en toda la rovincia, y cuatro euros, para los visitantes foráneos, con descuentos para diferentes grupos.

Los horarios de visita van de martes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, con la posibilidad de concertar previa y gratuitamente una visita guiada a todo el recinto.