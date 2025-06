Presentado el libro 'Democracias en extinción', de Steven Forti, en la Casa de la Provincia de Sevilla

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido la presentación del nuevo libro de Steven Forti, 'Democracias en extinción. El espectro de las autocracias electorales', editado por Akal. En el evento, presentado y moderado por la secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO de Sevilla, Vanessa Casado, Forti ha estado acompañado por Carlos Aristu, secretario general del sindicato a nivel provincial.

Según apunta la editorial, "el autor analiza en la obra, con una mirada que tiene en cuenta la evolución histórica del fenómeno, los últimos acontecimientos políticos y movimientos --nacionales e internacionales-- de las extremas derechas para mostrar cómo desmantelan el Estado de derecho y de bienestar", destaca la Diputación en una nota de prensa.

"Con ello, denuncia la amenaza que nos acecha y nos advierte de que en nuestras manos está la posibilidad de detener al espectro de la autocracia antes de que acabe con nuestras democracias. El presente está en el aire y el futuro, aún por escribir", finaliza la descripción.

Steven Forti es historiador, profesor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona y coordinador local del proyecto europeo Analysis of and Response to Extremist Narratives (ARENAS).