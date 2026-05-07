Presentado un libro que recopila la obra de arquitectura regionalista de Juan Talavera en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Imagen de la presentación del libro de Rocío P. Sánchez Toscano, con el título "Juan Talavera Heredia de Alcalá de Guadaíra", - AYTO. ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

Las III Jornadas de Cultura Regionalista de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) han arrancado este miércoles, 6 de mayo, con la primera cita en el Riberas del Guadaíra, con la presentación del libro de Rocío P. Sánchez Toscano, con el título 'Juan Talavera Heredia de Alcalá de Guadaíra', en el que la autora repasa la obra arquitectónica regionalista del municipio.

Según ha señalado el Consistorio en una nota, el acto ha sido presentado por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, Rafael Gómez Ramos, y ha contado con la asistencia del delegado de Cultura y Patrimonio, Christopher Rivas, quien ha destacado que este trabajo es "una auténtica enciclopedia de la obra del arquitecto que definió el paisaje urbano de nuestra ciudad en el siglo XX".

La programación prosigue este jueves a las 20,00 horas en el Auditorio, con la conferencia 'El himno de Andalucía, un testimonio hecho música', a cargo de José María Diéguez García, con la participación del Grupo de Cámara de la Banda de Alcalá de Guadaíra.

Las jornadas concluirán el próximo sábado 16 de mayo en el Castillo de Alcalá con el concierto 'Alcalá EnClave de Música', una propuesta dedicada a la música popular andaluza, con un recorrido por composiciones históricas y temas actuales del panorama musical andaluz.

En este sentido, Rivas ha recordado que esta iniciativa "responde al compromiso con la historia e identidad para hacer justicia a las huellas del regionalismo en Alcalá, ampliamente conocidas en la arquitectura, y otras artes". Una cita que recoge "año tras año cada vez más seguidores por su interés para el pasado y el presente de Alcalá y sus señas de identidad", ya que combina "historia, patrimonio, cultura, memoria y turismo", ha finalizado.