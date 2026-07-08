Presentado 'Mairena Al Día', un plan con 11,3 millones para modernizar los servicios esenciales del municipio sevillano

Antonio Conde, en el atril, presenta el plan 'Mairena Al Día' para modernizar los servicios esenciales del municipio. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, ha presentado este miércoles, 8 de julio, 'Mairena Al Día', un "histórico plan de modernización" de servicios esenciales en el que invierte 11,3 millones de euros para actualizar distintos servicios municipales vinculados al mantenimiento y la conservación de la ciudad.

El Ayuntamiento centra su nueva iniciativa en servicios que forman parte del día a día de los vecinos: los que utilizan en sus rutinas cotidianas, desde las calles y parques hasta el alumbrado o los centros educativos, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

En palabras de Conde, "el Gobierno de Mairena tiene grandes proyectos de futuro, pero también de presente; tiene un proyecto de ciudad y de barrio". El regidor ha reconocido que "los servicios básicos se estaban quedando pequeños para la Mairena de hoy", así como que "esos servicios cotidianos son clave en la vida de los vecinos, porque cuando funcionan suponen calidad de vida, y desde esa autoexigencia desplegamos esta modernización", ha señalado.

En concreto, 'Mairena Al Día' contempla seis actualizaciones que abarcan los servicios más vinculados a la vida cotidiana del municipio. El plan del Ayuntamiento incluye la modernización del servicio de jardinería, con una inversión de 2,05 millones de euros durante dos años prorrogables a otros dos. Igualmente, recoge un nuevo servicio de mantenimiento de acerados, pavimentos urbanos y punto de asfaltado en mal estado dotado con 2,4 millones de euros para dos años prorrogables a otros dos.

También renovará los alcorques de la localidad, con una inversión de 400.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Otra de las actuaciones destacadas es la renovación integral del alumbrado público municipal, con una inversión de 5,8 millones de euros que permitirá su actualización en todo el término municipal en el plazo inicial de un año.

El plan incluye, además, un nuevo servicio de pintura de los centros educativos públicos, con una dotación de 576.000 euros para dos años prorrogables a otros dos. Por último, se contempla la renovación de dos vehículos destinados a los servicios municipales de infraestructuras, con una inversión de 128.000 euros.

Se trata de un proceso iniciado en 2023 con la renovación del servicio de limpieza viaria. Desde entonces, el Ayuntamiento ha desarrollado la planificación técnica, administrativa y de contratación necesaria para abordar de forma progresiva la modernización del resto de servicios esenciales, que ahora se materializa en este plan.