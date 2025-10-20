Presentado 'Mirador Sur a Escena', primera muestra profesional de artes escénicas de La Rinconada (Sevilla)

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rinconada da un paso más en su apuesta por la cultura y por convertirse en ciudad creativa y de la mano de la Asociación de Distribución Escénica Andaluza (ADEA) y en colaboración con Diputación de Sevilla, dan vida a 'Mirador Sur a Escena', la primer muestra profesional de artes escénicas, que se va a celebrar en el municipio del 2 al 4 de diciembre.

El Ayuntamiento ha acogido este lunes la firma de convenio de colaboración entre ADEA y el Consistorio rinconero, en un acto que ha contado con la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, la presidenta de la Asociación de Distribución Escénica Andaluza (ADEA), Lucia De Franchi, la productora, distribuidora y miembro de ADEA, Elena Carrascal, y el director del área de Cultura del Ayuntamiento, Antonio Castro, informa en una nota de prensa.

En dicha firma, Vega ha subrayado que "como Ciudad Creativa estamos enormemente ilusionados de acoger la primera muestra profesional, Mirador Sur a Escena, que va a ser un encuentro que va a poner en el foco en la creación andaluza, para apoyar el diálogo entre programadores, distribuidores y público. Nuevamente la sensibilidad, la piel de una ciudad, La Rinconada, que cree firmemente en la cultura y en las artes escénicas".

Programadores y gestoras de todo el país, junto a empresas culturales y distribuidoras, nos ofrecerán una mirada contemporánea sobre la creación andaluza y el talento escénico que se mueve en España. La responsable municipal de Cultura ha explicado que "este importante evento se nutre de fondos de remanentes del presupuesto municipal que tendrán un retorno positivo en términos de dinamismo económico y felicidad para nuestra población.

Así, 'Mirador Sur a Escena' busca posicionarse como una plataforma clave para la difusión de las artes escénicas de la comunidad, facilitando la comercialización de espectáculos y fomentando redes de colaboración.

Los objetivos que mueven esta muestra son: mostrar la diversidad y la calidad en la oferta andaluza más novedosa de artes escénicas; favorecer el encuentro entre creadores, programadores, distribuidores y gestores culturales; impulsar la circulación de espectáculos andaluces en circuitos provinciales, autonómicos, nacionales e internacionales; facilitar la creación de sinergias entre los diferentes agentes del sector; generar espacios de intercambio formal e informar entre los participantes.

También, a nivel ciudadano, el público podrá disfrutar de nueve espectáculos para público infantil, adulto y de calle. "Queremos crear puentes culturales, un espacio para la reflexión, para el encuentro profesional, para trazar nuevas ideas, explorar nuevos caminos, para exhibir también. Partimos de la creación, de una mirada hacia el sector creativo, con dos vertientes importantes, una hacia la creación y otra hacia afuera, porque está basado sobre todo en la distribución", ha apuntado Lucia De Franchi.

"Siempre digo que una compañía no es más solvente cuanto más produce, sino cuanto más gira y, desde aquí, trataremos de trazar esa mirada hacia nuevas formas de crear, espectáculos que ya tenemos en el panorama escénico y que necesitan trasladar su visión creativa a otras comunidades, a otros sectores. Trataremos de ser un evento singular en el mapa de las muestras, de las ferias, de festivales de este país, e intentaremos tener representatividad de todo lo que se está generando, tanto a nivel creación, desde la distribución, como lo que se está generando a nivel programación".