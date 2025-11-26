Presentado el primer cartel pictórico en 30 años de Simof que se celebrará del 29 de enero al 1 de febrero en Sevilla

Presentación del cartel de Simof 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof) ha presentado este miércoles su cartel oficial para la edición de 2026. Se trata de la primera obra pictórica que sirve para anunciar el evento en sus 30 años de historia. Simof se celebrará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla del 29 de enero al 1 de febrero.

Según una nota remitida por el Ayuntamiento de Sevilla, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno ha asistido a la presentación del cartel realizado por la artista María Tapia.

Por su parte, Moreno ha destacado la importancia del certamen como un evento "plenamente consolidado, reconocido internacionalmente y un auténtico motor turístico y económico para Sevilla". "Este cartel representa esa unión entre moda, cultura y ciudad. Apostamos por una identidad vinculada a la artesanía y al arte contemporáneo", ha afirmado.

Esta imagen de Simof 2026 se integra en la línea conceptual #GeneraciónSimof, que pone el foco en los procesos creativos, el trabajo artesanal y el diálogo entre generaciones. La directora del evento, Raquel Revuelta, ha señalado que optar por una obra pictórica es "una declaración de intenciones que reivindica la tradición de los grandes carteles de fiestas desde una mirada actual, en consonancia con el espíritu innovador del evento".