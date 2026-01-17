La presentadora Anne Igartiburu anima en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)a vivir "en coherencia con los valores personales"

La presentadora Anne Igartiburu en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La comunicadora Anne Igartiburu ha ofrecido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) una conferencia motivacional en la que ha animado a "vivir en coherencia con tus valores", dentro del segundo ciclo Conversaciones de Vida: elige ser feliz, que se celebra en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra con un notable éxito de público.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el municipio sevillano continúa así con la programación de este segundo ciclo. La conferencia de Igartiburu, celebrada este viernes, 16 de enero, se suma a un programa por el que ya han pasado conferenciantes del ámbito motivacional en España como Borja Vilaseca, Joan Garriga, Patri Psicóloga o Manu Sánchez.

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, asistió al encuentro celebrado en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra, donde la comunicadora compartió con los asistentes herramientas prácticas relacionadas con la comunicación, la coherencia personal y el desarrollo emocional.

Igartiburu es coach certificada PCC por la ICF desde hace más de doce años y cuenta con formación junto a profesionales del ámbito emocional y psicológico. En su trayectoria ofrece conferencias inspiradoras, talleres personalizados y sesiones presenciales u online dirigidas a empresas, equipos y organizaciones.

La ponencia desarrollada en Alcalá se centró en aspectos como el desarrollo personal, la comunicación consciente, la coherencia con los valores, el liderazgo humano y la motivación, a través de una narrativa cercana y honesta que conectó con el público asistente.

El ciclo 'Conversaciones de Vida: elige ser feliz', que comenzó el pasado mes de septiembre y se prolonga hasta finales de enero, entra ahora en su fase final.

La próxima conferencia tendrá lugar el 23 de enero y correrá a cargo de David Corbera, terapeuta, divulgador y conferenciante especializado en desarrollo personal y gestión emocional, con formación en Biodescodificación y Programación Neurolingüística (PNL). Autor de varios libros y cursos online, sus ponencias abordan la autogestión emocional, el cambio de creencias y el poder del pensamiento consciente, con un enfoque práctico y humano orientado al crecimiento personal.